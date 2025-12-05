Promi: Atención a la discapacidad intelectual

Ficha técnica Presidente : Juan Antonio Pérez Benítez.

: Juan Antonio Pérez Benítez. Año de fundación : 1976.

: 1976. Principales áreas de trabajo : Residencia y centro de día con terapia ocupacional para personas con discapacidad intelectual y sus familias.

: Residencia y centro de día con terapia ocupacional para personas con discapacidad intelectual y sus familias. Dirección : Avda. Fuente de las Piedras, s/n, Cabra.

: Avda. Fuente de las Piedras, s/n, Cabra. Teléfono : 957 520 112.

: 957 520 112. Web: www.fundacionpromi.es

La idea de Promi surgió en Cabra en los años 70 del pasado siglo. Juan Pérez Marín, doctor en Medicina y Cirugía, preside la asociación desde su constitución, liderando a un grupo de 17 voluntarios en defensa de las personas más necesitadas y marginadas en aquel tiempo, las personas con discapacidad psíquica, buscando su integración social y laboral. Esa labor fue reconocida con numerosos premios y distinciiones, como la Medalla de Andalucía, categoría de plata, a Juan Pérez Marín (1995) y la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2000).

Excelencia

Promi inicio en 2011 su camino hacia la excelencia, basado en el modelo EFQM (European Foundation for Quality Management -Fundación Europea para la Gestión de la Calidad-), lo que le ha permitido afrontar numerosos retos gracias a la flexibilidad y capacidad de adaptación del sistema de gestión. Actualmente, Promi cuenta con el sello EFQM 400 (obtenido en 2023) y está certificada en la ISO integrada 9001:2015 y 14001:2015.

La asociación gestiona 13 centros propios, ubicados en Cabra, Villanueva de Córdoba, Bujalance, Priego de Córdoba y Córdoba capital, donde desempeña una actividad asistencial y formativa mediante contratos con diferentes órganos de la Junta de Andalucía y proyectos y subvenciones. Más de dos tercios de las 268 personas que conforman la plantilla prestan servicios relacionados con atención a la dependencia. Así, Promi ha desarrollado una cadena de valor para todas las etapas de la vida y las numerosas problemáticas de las personas usuarias y sus familias. Actualmente, la entidad atiende a 547 personas, de las que 303 reciben servicio residencial -entre la residencia de mayores, las de adultos y las de gravemente afectados- y 107 servicio ocupacional, mientras que otros 75 menores reciben atención temprana y otros 62, atención infanto-juvenil.

La capacitación laboral, el fomento de la autonomía personal, el correcto uso de las nuevas tecnologías y el móvil o el fomento del deporte son algunos proyectos de Promi.

Promi viene desarrollando numerosos proyectos, como el Erasmus+ ‘European Network for disability’, que tiene por objetivo construir una red de intercambio y difusión de experiencias y buenas prácticas de entidades que trabajan en el campo de la inclusión social, sobre todo de personas jóvenes con discapacidad. Además, proyectos como Promi 3.0, IN-fluye, Movilizados o De lo virtual a lo real, hacen hincapié en la reducción de la brecha digital y en la prevención del abuso de las nuevas tecnologías, las adicciones y los problemas mentales derivados de las mismas. Igualmente, llevan a cabo proyectos de fomento del empleo y de desarrollo personal y, actualmente, están centrados en la construcción de una residencia con 50 plazas para personas con discapacidad intelectual y trastornos graves de conducta, que culminará en 2026. Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar su muestra de teatro anual, que ha alcanzado su 24ª edición.