Prolibertas: La lucha por la reinserción social

Año de fundación: 2001. Principales áreas de trabajo: inclusión y reinserción social.

La Fundación Prolibertas es el brazo social de la Orden Trinitaria en España, que la fundó hace casi 25 años para gestionar las obras sociales que ya tenían en marcha y poner en funcionamiento nuevos proyectos. Es una entidad de ámbito nacional presente en ciudades como Málaga, Madrid, Valdepeñas, Sevilla, Granada, San Fernando, Algeciras o Córdoba, aunque su sede central está en Antequera (Málaga).

Esta fundación trabaja con migrantes, con personas en situación de sinhogarismo y con reclusas y exreclusas. Este último grupo acoge, aproximadamente, el 80% de la actividad en toda España. Su programa más famoso en Córdoba es el comedor social de los Trinitarios. Este es ampliamente conocido por la ciudad, ya que cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la capital. Además, la fundación tiene un centro de día para personas sin hogar, en la calle Sagunto. Allí se complementan las oportunidades básicas que ofrece el comedor con otros servicios, como el de lavandería, salas de descanso o acceso gratuito a internet.

‘Convivienda’ es otro proyecto orientado a dotar a los usuarios de autonomía mediante la vivienda. También organiza la ‘Boutique sin Techo’, mercadillos solidarios con artículos de segunda mano.