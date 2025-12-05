Plataforma de Voluntariado de Córdoba: El punto de encuentro del Altruismo

Ficha técnica Presidenta : Pilar Pineda Zamorano.

: Pilar Pineda Zamorano. Año de fundación: 1999.

1999. Principales áreas de trabajo: asesoramiento (legal, informativo, social), formación diversa, sensibilización, incidencia política y voluntariado.

asesoramiento (legal, informativo, social), formación diversa, sensibilización, incidencia política y voluntariado. Dirección : Casa Ciudadana. C/ Ronda del Marrubial, s/n, Córdoba.

: Casa Ciudadana. C/ Ronda del Marrubial, s/n, Córdoba. Teléfono : 671 290 729.

: 671 290 729. Web: https://www.voluntariadodecordoba.org/

La Plataforma del Voluntariado es una asociación con 26 años de trayectoria en Córdoba, que aglutina, en la actualidad, a 93 entidades de diversos ámbitos de actuación, pero unidas por el interés del fomento del voluntariado en esta provincia y el reconocimiento del valor social de las personas voluntarias.

La plataforma ofrece información personalizada, talleres de iniciación al voluntariado y una completa oferta formativa. En los últimos años ha organizado escuelas de verano ‘on line’, cursos temáticos y encuentros de entidades, en colaboración con instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y las fundaciones Cajasur y Cajasol. Su historia reciente está marcada por el crecimiento de cuatro entidades asociadas en sus inicios, a casi el centenar de ellas en la actualidad. Esta red incluye entidades de discapacidad, cooperación internacional, infancia, mayores, salud mental o igualdad, lo que convierte a la plataforma en un termómetro privilegiado del tercer sector. Además, la entidad promueve campañas de sensibilización sobre el valor del voluntariado, coordina actividades (encuentros, ferias, jornadas) y aporta en espacios de planificación de políticas vinculadas a participación social.