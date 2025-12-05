Libro quién es quién en el tercer sector
Plataforma de Voluntariado de Córdoba: El punto de encuentro del Altruismo
Víctor R. Hita
Ficha técnica
- Presidenta: Pilar Pineda Zamorano.
- Año de fundación: 1999.
- Principales áreas de trabajo: asesoramiento (legal, informativo, social), formación diversa, sensibilización, incidencia política y voluntariado.
- Dirección: Casa Ciudadana. C/ Ronda del Marrubial, s/n, Córdoba.
- Teléfono: 671 290 729.
- Web: https://www.voluntariadodecordoba.org/
La Plataforma del Voluntariado es una asociación con 26 años de trayectoria en Córdoba, que aglutina, en la actualidad, a 93 entidades de diversos ámbitos de actuación, pero unidas por el interés del fomento del voluntariado en esta provincia y el reconocimiento del valor social de las personas voluntarias.
La plataforma ofrece información personalizada, talleres de iniciación al voluntariado y una completa oferta formativa. En los últimos años ha organizado escuelas de verano ‘on line’, cursos temáticos y encuentros de entidades, en colaboración con instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y las fundaciones Cajasur y Cajasol. Su historia reciente está marcada por el crecimiento de cuatro entidades asociadas en sus inicios, a casi el centenar de ellas en la actualidad. Esta red incluye entidades de discapacidad, cooperación internacional, infancia, mayores, salud mental o igualdad, lo que convierte a la plataforma en un termómetro privilegiado del tercer sector. Además, la entidad promueve campañas de sensibilización sobre el valor del voluntariado, coordina actividades (encuentros, ferias, jornadas) y aporta en espacios de planificación de políticas vinculadas a participación social.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero