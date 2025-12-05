Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Plataforma de Voluntariado de Córdoba: El punto de encuentro del Altruismo

Grupo de personas voluntarias que forman parte de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, al frente de un punto de información de los que instalan en la ciudad.

Víctor R. Hita

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Pilar Pineda Zamorano.
  • Año de fundación: 1999.
  • Principales áreas de trabajo: asesoramiento (legal, informativo, social), formación diversa, sensibilización, incidencia política y voluntariado.
  • Dirección: Casa Ciudadana. C/ Ronda del Marrubial, s/n, Córdoba.
  • Teléfono: 671 290 729.
  • Web: https://www.voluntariadodecordoba.org/

La Plataforma del Voluntariado es una asociación con 26 años de trayectoria en Córdoba, que aglutina, en la actualidad, a 93 entidades de diversos ámbitos de actuación, pero unidas por el interés del fomento del voluntariado en esta provincia y el reconocimiento del valor social de las personas voluntarias.

La plataforma ofrece información personalizada, talleres de iniciación al voluntariado y una completa oferta formativa. En los últimos años ha organizado escuelas de verano ‘on line’, cursos temáticos y encuentros de entidades, en colaboración con instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y las fundaciones Cajasur y Cajasol. Su historia reciente está marcada por el crecimiento de cuatro entidades asociadas en sus inicios, a casi el centenar de ellas en la actualidad. Esta red incluye entidades de discapacidad, cooperación internacional, infancia, mayores, salud mental o igualdad, lo que convierte a la plataforma en un termómetro privilegiado del tercer sector. Además, la entidad promueve campañas de sensibilización sobre el valor del voluntariado, coordina actividades (encuentros, ferias, jornadas) y aporta en espacios de planificación de políticas vinculadas a participación social.

TEMAS

