Libro quién es quién en el tercer sector
Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres: Unidas ante la violencia
- Portavoz: Carmen León Fernández.
- Año de fundación: 1997.
- Principales áreas de trabajo: defensa de los derechos de la mujer y denuncia de la violencia contra la mujeres.
- Dirección: Casa Ciudadana (Ronda Marrubial, s/n), Córdoba.
- Teléfono: 680 693 791.
- Correo electrónico: plataformacordobesa@gmail.com.
- Web: https://plataformacordobesa.com
La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres nació en 1997 tras el asesinato de Ana Orantes y empuja a toda la provincia a mirar de frente una realidad que durante años permaneció escondida en salones, patios y silencios incómodos. El colectivo surge de un pequeño grupo de mujeres que, pese a las dudas iniciales de instituciones y ciudadanía, decidió sacar la violencia machista del ámbito privado y llevarla al espacio público, donde ya no pudiera ignorarse.
Con el tiempo, ese núcleo reducido se transformó en una red amplia y diversa, integrada por más de setenta asociaciones y colectivos de mujeres de Córdoba y su provincia, además de partidos políticos, sindicatos y mujeres a título individual. Su labor se sostiene en una convicción firme: la igualdad es la única vía para desmontar la violencia que atraviesa culturas, edades y entornos.
Esa convicción se materializa en múltiples frentes. La plataforma denuncia cada agresión, acompaña los plenos mensuales del Ayuntamiento y la Diputación cuando se produce un asesinato y redacta los manifiestos. Además, impulsa conferencias, planes de formación y las acciones del 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.
