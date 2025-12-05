La plantilla de Hitachi decide suspender la huelga convocada para el día 11 en Córdoba

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido suspender la jornada de huelga convocada para el próximo día 11 de diciembre, asegurando que es un "gesto de buena voluntad para facilitar la negociación sobre el convenio colectivo de la empresa", tras la reunión que la dirección y el comité de empresa mantuvieron en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) el pasado miércoles y "en la que se dio un primer paso para avanzar hacia el desbloqueo de la negociación".

A este respecto, y según ha informado el sindicato CCOO Córdoba, el presidente del comité de empresa, Álvaro García (CCOO), ha explicado que "hoy hemos celebrado una asamblea para explicar a los compañeros el contenido de la reunión que tuvimos en el CARL, y ahí se ha decidido que, para mostrar nuestra buena voluntad para negociar, vamos a suspender la convocatoria de huelga, que no a desconvocar".

No obstante, los trabajadores han pedido a la empresa "que también haga patente su buena fe de cara a la negociación con la retirada de las cartas de sanción entregadas a 76 trabajadores, para poder negociar en igualdad de condiciones y sin presiones".

Según indica el sindicato en su nota, en la reunión del pasado miércoles "se acordó consolidar en las tablas salariales la subida del IPC+1, que equivale al 3,8%, que se había cerrado para este 2025. Además, añade el sindicato, "se decidió negociar el calendario laboral para 2026, así como las vacaciones del presente año, que hay trabajadores que aún no las han disfrutado".

Cabe recordar que la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía, Rocío Blanco, indicó el miércoles que había "sentado" en la sede de su consejería, en Sevilla, a la dirección y a los sindicatos presentes en el comité de empresa de Hitachi y les instó a "llegar a un acuerdo" sobre el convenio colectivo, para que se ponga fin de esta forma al conflicto laboral abierto.