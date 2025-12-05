Párkinson Córdoba: Rehabilitación, apoyo y compañía a pacientes y familiares

Ficha técnica Presidente : Antonio Luis Cubero Sosa.

: Antonio Luis Cubero Sosa. Año de fundación: 2000.

2000. Principales áreas de trabajo: mejorar la vida de quienes conviven con la enfermedad de párkinson y de sus familiares.

mejorar la vida de quienes conviven con la enfermedad de párkinson y de sus familiares. Dirección : Avda. de las Ollerías, 43, Córdoba.

: Avda. de las Ollerías, 43, Córdoba. Teléfono : 957 472 792.

: 957 472 792. Web : www.parkinsoncordoba.org.

: www.parkinsoncordoba.org. Correo electrónico: info@parkinsoncordoba.org

La asociación Párkinson Córdoba desarrolla desde el año 2000 un trabajo que busca mejorar la vida de quienes conviven con la enfermedad de párkinson y de sus familiares más próximos. Lo hace con acciones muy pegadas a la realidad diaria: rehabilitación en fisioterapia, acompañamiento psicológico, charlas divulgativas o convivencias que alivian, aunque sea por unas horas, el peso de una dolencia que avanza en silencio.

Párkinson Córdoba ha celebrado este año su vigésimo quinto aniversario con la mirada puesta en el futuro y con una reivindicación clara: más atención extrahospitalaria y mejores instalaciones para atender a un colectivo que no deja de crecer. Y es que esta enfermedad, que afecta a más de tres mil personas solo en la provincia de Córdoba, no tiene cura, pero sí caminos que ayudan a sobrellevarla. Por este motivo, la demanda de los servicios que presta Párkinson Córdoba aumenta y sus actuales dependencias se quedan pequeñas.

El centro de día abre por la mañana y las tardes se llenan de talleres como el de estimulación física, al que acuden usuarios de toda la ciudad y con perfiles muy distintos. Ocho profesionales sostienen a diario esa labor que demuestra que, unidos, los pacientes se sienten menos solos.