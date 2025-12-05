ONCE Córdoba: Inclusión, autonomía y oportunidades para personas con discapacidad visual

Ficha técnica Presidente : Francisco José Valderas.

: Francisco José Valderas. Año de fundación : 1938.

: 1938. Principales áreas de trabajo: mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Dirección : C/ Manuel Ruiz Maya, 8, Córdoba.

: C/ Manuel Ruiz Maya, 8, Córdoba. Teléfono : 957 468 111.

: 957 468 111. Web: https://www.once.es

La ONCE celebró en 2023 su 85º aniversario, reafirmando un compromiso que sigue tan vigente y dinámico como el primer día: mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Ocho décadas después de su fundación, esta organización, de espíritu joven y abierto, continúa adaptándose a la cambiante realidad social, siendo ejemplo de innovación, solidaridad y eficacia en la prestación de servicios sociales.

Modelo social único

A lo largo de su historia, la ONCE ha construido un modelo de inclusión único en el mundo. En 1988 dio un paso decisivo con la creación de la Fundación ONCE, que amplió su acción a todas las personas con discapacidad, y en 2014 integró sus iniciativas socioempresariales bajo la marca Ilunion, referente en empleo responsable y economía social. Estas tres estructuras juntas conforman un ecosistema de apoyo, oportunidades y transformación que ha situado a España a la vanguardia de los derechos de las personas con discapacidad.

La misión de la ONCE es acompañar a cada persona afiliada en su camino hacia la plena inclusión. A través de una red de profesionales especializados, la organización presta atención a más de 71.000 personas en todo el país, desde niños hasta personas mayores. Educación inclusiva, formación y empleo, rehabilitación, tecnología adaptada, cultura, deporte, ocio o comunicación forman parte de un amplio abanico de servicios diseñados para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación activa en todos los ámbitos de la vida.

Su proyección internacional se plasma en iniciativas como la Biblioteca Digital ONCE, un fondo con más de 75.000 obras adaptadas, que pone a disposición de 285 millones de personas ciegas de todo el mundo un acceso libre a la lectura. Gracias a esta acción, España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en hacer realidad el Tratado de Marrakech, abriendo las puertas al mayor acervo bibliográfico en español accesible del planeta.

En Córdoba, la ONCE desarrolla una labor cercana y constante. Sus servicios locales combinan el apoyo a la autonomía personal -que incluye orientación, movilidad, rehabilitación, atención psicosocial y uso de tecnologías adaptadas- con programas de integración social y educativa. Estos servicios abarcan atención individualizada en las aulas, impulso al empleo, actividades culturales y deportivas y acompañamiento para el bienestar social básico.

La ONCE Córdoba es un espacio donde la inclusión se construye día a día. Un lugar donde la solidaridad se traduce en oportunidades y cada persona encuentra los recursos necesarios para vivir con independencia y esperanza. Ocho décadas después, el sueño que nació en 1938 sigue iluminando el camino de miles de vidas.