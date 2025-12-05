Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Ficha técnica Responsable del área de Solidaridad del Hospital San Juan de Dios de Córdoba: Isabel de la Haba.

Isabel de la Haba. Año de fundación: 2013.

2013. Principales áreas de trabajo : atención de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, con especial atención a la infancia y mayores.

: atención de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, con especial atención a la infancia y mayores. Dirección : Avda. del Brillante, 106, Córdoba.

: Avda. del Brillante, 106, Córdoba. Teléfono : 957 004 600.

: 957 004 600. Web: https:// hsjdcordoba.es/solidaridad/

La Obra Social Hermano Bonifacio es la herramienta que vehiculiza desde octubre de 2013 la acción social del hospital San Juan de Dios en Córdoba, con la que se lleva a cabo la labor de entrega y apoyo a los más vulnerables que puso en marcha durante el siglo pasado el hermano Bonifacio, reconocido en Córdoba por su infatigable labor limosnera, dedicación a los niños y por su modestia y bondad. Los diferentes programas que conforman la Obra Social Hermano Bonifacio tienen como objetivo cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte o vivienda de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, mediante los programas de garantía alimentaria; urgencia social; ayuda a la infancia (‘Los menores, los primeros’); ropería; alimentos frescos y asesoramiento laboral y jurídico.

Durante 2024, que fue un año muy especial porque el hospital San Juan de Dios de Córdoba celebró su 90 aniversario, a través de la Obra Social Hermano Bonifacio, fueron atendidas unas 6.800 personas, lo que se traduce en 4.750 familias asistidas, a las que se les entregaron un total de 156.420 kilos de alimentos, junto a 13.600 prendas de ropa y calzado.

Objetivos

Para poder acometer dichos programas, la Obra Social destinó en 2024 cerca de 300.000 euros, procedentes de diferentes acciones específicas llevadas a cabo, como la Cena Solidaria Hermano Bonifacio, y el apoyo de instituciones y particulares, como el Ayuntamiento de Córdoba (mediante subvención de 50.000 euros); la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (mediante las ayudas del IRPF); la Diputación de Córdoba (30.000 euros); casi 300 socios/bienhechores que apoyaron de manera particular estos proyectos y 45 empresas amigas que realizaron donaciones en especie.

Justamente en 2025, el hospital San Juan de Dios de Córdoba ha inaugurado su nueva Boutique Solidaria, un espacio renovado, que sustituye a la antigua ropería solidaria que distribuye ropa y calzado destinados a las familias usuarias de la Obra Social Hermano Bonifacio.

Otra actividad con la que está muy volcada la obra social del hospital San Juan de Dios es el programa ‘Acompañando a los mayores’, cuyo objetivo es acercar el programa de garantía alimentaria y ropería solidaria a las personas mayores en situación de vulnerabilidad que no pueden desplazarse al hospital y acompañar a estos usuarios para luchar contra la soledad no deseada.

Por otro lado, en virtud de su compromiso con las personas y colectivos más vulnerables, justamente este año el hospital San Juan de Dios acogió el primer encuentro del tercer sector ‘Comprometidos con los más vulnerables’, una cita promovida por la Obra Social Hermano Bonifacio, que reunió a administraciones públicas y entidades sociales con el objetivo de compartir experiencias y construir alianzas en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.