Evento fijado en 2026

Nueva cita con la moda flamenca más solidaria: Alcer Córdoba ya tiene fecha para su tradicional desfile

El Círculo de la Amistad acogerá las propuestas de Francisco Tamaral y de Sara de Benítez

Presentación del desfile solidario de Alcer.

Presentación del desfile solidario de Alcer. / CÓRDOBA

M.J. Raya

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón Alcer Córdoba ha presentado su tradicional Desfile de Moda Flamenca, que en 2026 alcanzará su décima edición y que, como novedad, incluirá dos pases y no solo uno, que se desarrollarán como es habitual en el Círculo de la Amistad.

El primer desfile está previsto el martes 17 de febrero, a cargo del diseñador y estilista cordobés Francisco Tamaral, junto con los mantones de la Casa Foronda, centenaria marca sevillana. La segunda cita será el domingo 22 de febrero con la participación de Sara de Benítez, diseñadora de Palma del Río, que presentará su colección “De Córdoba a Sevilla”, ambos desfiles estarán amenizados musicalmente con flamenco en un diálogo entre la esencia de la tradición andaluza y la modernidad.

El cartel del desfile es obra este año de Fernando Herrera.

Dos desfiles que aportan gran valor económico

El presidente de Alcer Córdoba, José María Reifs, destacó la importancia de este evento en la ciudad, que se mantiene gracias a dos pilares fundamentales, como son la parte artística, de la mano de los diseñadores y el pintor, como por el lado solidario, mejorando la calidad de vida de los pacientes con enfermedades renales.

Presentación del desfile solidario de Alcer Córdoba.

El Salón Liceo del Círculo de la Amistad acogerá este desfile presentado por Rafael Ángel Castejón, e ilustrado en esta edición con un cartel de Fernando Herrera. Un evento en el que colaboran una treintena de entidades y empresas, que a las puertas de la primavera sirve para inspirar uno de los grandes momentos de Andalucía con las vistas en la Feria de la Nuestra Señora de la Salud.

Cada entrada vale 15 euros, ¿dónde se pueden comprar?

Las entradas, con un coste de 15 euros cada una, estarán destinadas en su totalidad a los proyectos de Alcer Córdoba y podrán adquirirse en la sede Alcer (en la plaza del Pocito, s/n, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba y en Centro de Diálisis que el hospital Reina Sofía tiene en la calle Virgen del Perpetuo Socorro, en Ciudad Jardín. Alcer precisa que el desfile de Francisco Tamaral y Casa Foronda comenzará a las 18.30 horas del 17 de febrero, mientras que el de Sara de Benítez lo hará a la misma hora del 22 de febrero.

