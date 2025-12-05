Navidad en los Patios de Córdoba, un reducto de lo auténtico

Es lo mismo, pero cada año es diferente. La Navidad en los Patios de Córdoba cumple veinte años fiel a la esencia de estas fechas. Con la hospitalidad como marca de la casa, doce patios abrieron ayer sus puertas para compartir con todo el que quiera pasar por ellos un poco de alegría y un rato de relajación entre villancicos, sonido de panderetas, risas, licores y mantecados. A las cinco de la tarde, los coros ya tenían afiladas voces e instrumentos para iniciar su recorrido. «Creo que esta fiesta es más auténtica incluso que la de mayo», comentaba María Luisa, una cordobesa que todos los años encuentra el hueco para hacer alguna de las rutas, «han sabido conservar lo mejor de la tradición». Desde luego, cada año se superan. «La pieza de ballet de San Juan de Palomares 11 ha sido una delicia», aseguró otra cordobesa después de la actuación de Lucía Pareja y Pablo Martínez, «no esperaba algo así, pero me parece precioso ver un trocito de El Cascanueces en un entorno tan bonito».

Mientras ellos bailaban, en la calle Pastora sonaban las voces de Antonio de Pozoblanco y Javier Tomate cantando y recitando, con Rafa Márquez a la guitarra, y en Montero 27, animaba el cotarro un coro con villancicos de la tierra. De noche, sin colas y con el público justo para caldear el ambiente, la Navidad en los Patios gana adeptos cordobeses y visitantes. Según una pareja de Málaga, que está en Córdoba para pasar el puente: «Puedes imaginar perfectamente cómo era la Navidad en estas casas de vecinos antiguamente, saben decorarlo todo sin que parezca un decorado y eso es muy difícil». El secreto quizás sea que esta fiesta está hecha en casas de verdad, donde vive gente todos los días.

Regresa la fiesta de los Patios en Navidad / Manuel Murillo

En algún rincón de cada patio, más o menos a la vista, siempre hay un belén como símbolo de la familia, a la que esta fiesta rinde tributo. Algunos, como el de Rafael Barón, están formados por majestuosas figuras napolitanas (por cierto, que una de ellas se cayó ayer a causa del terremoto), otros tienen solo el Nacimiento, como el de San Juan de Palomares 8, enmarcado en una ventana con una luz cálida, y también los hay cargados con mil figuras pequeñas que parecen moverse sobre un escenario, entre árboles, animalitos y fuentes. Cada belén, como cada patio es distinto y único.

Actuación del coro Amigos de San Lorenzo, en Pastora 2. / Manuel Murillo

Más actividades

Este sábado, abrirán de nuevo 12 patios en dos rutas distintas de 17 a 21 horas. En los de la ruta 1 (San Juan de Palomares 8, San Juan de Palomares 11, Montero 27, Pastora 2, Zarco 13 y Zarco 15) actuarán a partir de las 17.00, el Coro San Vicente Ferrer y el grupo de villancicos flamencos Aires Navideños. Y en los patios de la ruta 2 (Siete Revueltas 1, Aceite 8, Agustín Moreno 6 (Convento de las Clarisas), Plaza de las Tazas 11, Samuel de los Santos Gener 5 (Cáritas Sagrario) y Ángel de Saavedra 7 (Monasterio de las Descalzas), lo harán a la misma hora la Coral Soy Tu Voz y el grupo de villancicos flamencos Malasiento. Además, esta tarde, en la Casa de las Campanas (Siete Revueltas, 1), actuará a las 14.00 la zambomba Patio Cordobés, dentro del ciclo Raíces del Pueblo, y el patio de Samuel de los Santos Gener 5 será escenario del espectáculo de danza y música electrónica El Cascanueces, de la bailarina Lucía Pareja Marcos y el pianista Pablo Martínez Recio, que harán cuatro pases (17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 horas).