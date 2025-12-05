La Navidad en el centro histórico de Córdoba: pasacalles, flamenco, zambombas y espectáculos familiares

La delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una amplia agenda navideña con más de 30 actividades que llenarán de música, arte y tradición las calles y barrios del casco histórico durante todo el mes de diciembre. A las ya anunciadas propuestas de los Patios de Navidad, el espectáculo de drones y el coro góspel, se suma un completo programa que combina innovación, patrimonio y folclore popular.

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, destaca que el objetivo es “invitar a todos los vecinos del casco histórico, a sus familias y a quienes visitan la ciudad en estas fechas a disfrutar de una programación que mezcla tradición e innovación con nuestro patrimonio como protagonista”. Morales subraya que esta agenda supone “una contribución a que la Navidad en Córdoba siga siendo un referente cultural”.

Pasacalles y música tradicional

Entre las actividades más destacadas se encuentra La Fiesta se hace Tradición, un pasacalles que recorrerá el 6, 7, 13 y 14 de diciembre, a las 13.00 horas, las calles Ángel de Saavedra, la plaza de las Tendillas, Capitulares y finalizará en el Templo Romano.

Navidad Flamenca en el cine Fuenseca

El 13 de diciembre, desde las 13.00 hasta las 23.00 horas, el cine Fuenseca acogerá Navidad Flamenca en Córdoba, un evento impulsado junto a Dreamworld Star SL y la Asociación Romaní De Lunares.

La jornada contará con una zambomba popular protagonizada por El Capullo de Jerez y su familia, además de Los Sopas. Los asistentes podrán participar en un taller infantil de zambombas y disfrutar de un espacio ambientado con productos típicos como mantecados, chocolate caliente, perol cordobés, jamón del Valle de los Pedroches y vino Montilla-Moriles. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Actividades en el barrio de San Agustín

Los días 20 y 21 de diciembre, la plaza de San Agustín celebrará su propia programación navideña organizada junto a la asociación vecinal del barrio.

Sábado 20 (16.30-20.30): ruta infantil En busca de los cofres perdidos , visita de Papá Noel con buzón para cartas, entrega de regalos, chocolatada, crepes y juegos.

, visita de con buzón para cartas, entrega de regalos, chocolatada, crepes y juegos. Domingo 21 (12.00-16.00): entrega de premios del Concurso de Balcones Navideños, degustación de arroz, juegos y actuaciones.

Navidad en la Puerta del Puente

La Puerta del Puente será otro de los grandes escenarios navideños con actuaciones del 20 al 28 de diciembre. La programación incluye villancicos, campanilleros, zambombas, espectáculos infantiles, danza clásica, flamenco y música pop. Entre las citas más destacadas:

19 de diciembre: villancicos (18.00-19.00) y campanilleros (20.00-21.00).

(18.00-19.00) y campanilleros (20.00-21.00). 20 de diciembre: zambomba Nazaret (13.00-15.00), espectáculo infantil La fortaleza del hielo (17.30-19.00) y campanilleros (20.00-21.00).

Nazaret (13.00-15.00), La fortaleza del hielo (17.30-19.00) y campanilleros (20.00-21.00). 21 de diciembre: zambomba Navidad en Córdoba (12.30-13.30) y el grupo pop Sweet Pomelo (18.0019.00).

Navidad en Córdoba (12.30-13.30) y el grupo pop Sweet Pomelo (18.0019.00). 22 de diciembre: música navideña y rock andaluz con Isbilya (17.00-18.00) y danza clásica (19.00-20.00).

andaluz con Isbilya (17.00-18.00) y clásica (19.00-20.00). 23 de diciembre: grupo a capella On Five (19.00-20.30).

On Five (19.00-20.30). 26 de diciembre: grupo flamenco La Corredera (19.00-20.00).

La Corredera (19.00-20.00). 27 de diciembre: tributo infantil a Cantajuegos de Kalifa Teatro (17.00-18.00) y campanilleros (20.00-21.00).

a Cantajuegos de Kalifa Teatro (17.00-18.00) y campanilleros (20.00-21.00). 28 de diciembre: cuarteto de cuerda y electrónica (18.00-19.00).

Con esta programación, el Ayuntamiento de Córdoba subraya su apuesta por reforzar el ambiente festivo en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad e invitar a cordobeses y visitantes a vivir una Navidad llena de cultura, tradición y actividades para todos los públicos.