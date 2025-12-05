Mariló Lozano, celadora cordobesa con discapacidad, anima a superar barreras y a luchar por los sueños

La cordobesa Mariló Lozano Cobos, de 28 años, logró hace 5 años su plaza de celadora en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual. Posee el título de la ESO; el ciclo de grado medio de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería y es voluntaria en Cruz Roja y la AECC en Córdoba.

A Mariló Lozano siempre le acompañan las frases: «nunca hay que rendirse, ni tirar la toalla» y «el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños». Trabaja de celadora en las Consultas Externas del hospital Reina Sofía y tiene una segunda oposición aprobada de auxiliar administrativo del SAS por la reserva de discapacidad intelectual, pero, de momento, le llena más trabajar como celadora, porque tiene más contacto con pacientes y profesionales.

Ayuda a otras personas a intentar conseguir sus objetivos

Fuera de su trabajo, esta joven inquieta es la presidenta de la Asociación Cordobesa para Personas con Discapacidad Intelectual (ACDI). Este colectivo surgió para ayudar a personas con capacidades diferentes y esta semana, con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, ACDI instaló una mesa informativa en el Reina Sofía.

Mariló anima a las personas con capacidades diferentes a no tener miedo a expresarse ni a marcarse objetivos y defiende que la discapacidad no debe ser vista como un «tabú»