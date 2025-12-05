Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Ficha técnica Presidenta : María Angustias Redondo Écija.

: María Angustias Redondo Écija. Año de fundación: 1960 (organización estatal; la delegación cordobesa fue de las primeras).

1960 (organización estatal; la delegación cordobesa fue de las primeras). Principales áreas de trabajo: cooperación internacional, educación para el desarrollo, sensibilización, voluntariado.

cooperación internacional, educación para el desarrollo, sensibilización, voluntariado. Dirección : C/ Concepción, 4 - 1º C, Córdoba.

: C/ Concepción, 4 - 1º C, Córdoba. Teléfono : 957 479 578.

: 957 479 578. Web: www.manosunidas.org

La delegación de Manos Unidas en la provincia de Córdoba es la cara más cercana de una oenegé (Organización no Gubernamental) de carácter católico y enfocada a la cooperación internacional. Esta entidad tiene como eje central la lucha contra el hambre, la cobertura de falta de educación y la asistencia ante la pobreza extrema.

Desde su llegada a Córdoba, vinculada a la propia diócesis cordobesa, se ha consolidado como un actor clave en sensibilización, voluntariado y financiación de proyectos de desarrollo.

Manos Unidas se constituyó, a nivel estatal, en el año 1960. La delegación de Córdoba opera desde la calle Concepción 4 - 1º C, en pleno centro de la ciudad, lo que le hace estar conectada con todo el entorno.

Con el paso de los años ha reforzado su red de voluntariado y ha desarrollado unas conocidas campañas anuales como son la ‘Campaña contra el hambre’ o las ‘24 horas para iluminar el mundo’, entre otras. Además, ha coordinado, y lo sigue haciendo, proyectos de cooperación en América Latina, África y Asia, desde la propia diócesis cordobesa.

Su actividad, en cuanto a labor y programas, se desarrolla en dos grandes líneas. La primera, dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. La segunda es reunir los medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades.

En concreto, se cubren sectores como la educación, el medio ambiente y el cambio climático, la alimentación y medios de vida, los derechos de las mujeres y equidad, el agua y saneamientos, la salud y derechos humanos y sociedad civil.

No cuentan con el número exacto de personas atendidas en la delegación cordobesa, pero su dimensión e impacto se aprecia en las múltiples actividades de sensibilización locales y el apoyo a proyectos que atienden a comunidades vulnerables en el sur del mundo. A nivel global, Manos Unidas gestiona miles de proyectos y beneficiarios. En Córdoba, las campañas movilizan a cientos de voluntarios y participantes anualmente.

La delegación de Córdoba cuenta con unos 200 voluntarios a nivel provincial y en la sede actúan 30. Cada campaña trabajan cuatro grandes proyectos que se reparten a las cuatro vicarías. Anualmente recaudan en torno al millón de euros; dinero dirigido casi en su totalidad a los proyectos, pues sus gastos son mínimos, lo indispensable de funcionamiento.

Su ámbito de acción es provincial, con actividades de voluntariado y sensibilización; e internacional, con cooperación al desarrollo y alianza con entidades en varios continentes. Como proyecto destacado, la campaña ‘Reto Agua 2025’ en Zimbaue, en la que participó el parque acuático de Villafranca junto a Manos Unidas Córdoba, y que demuestra la conexión entre voluntariado local y acción global.