Libro quién es quién en el tercer sector

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Representantes de Manos Unidas en Córdoba, junto al obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández.

Representantes de Manos Unidas en Córdoba, junto al obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández. / CÓRDOBA

Víctor R. Hita

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: María Angustias Redondo Écija.
  • Año de fundación: 1960 (organización estatal; la delegación cordobesa fue de las primeras).
  • Principales áreas de trabajo: cooperación internacional, educación para el desarrollo, sensibilización, voluntariado.
  • Dirección: C/ Concepción, 4 - 1º C, Córdoba.
  • Teléfono: 957 479 578.
  • Web: www.manosunidas.org

La delegación de Manos Unidas en la provincia de Córdoba es la cara más cercana de una oenegé (Organización no Gubernamental) de carácter católico y enfocada a la cooperación internacional. Esta entidad tiene como eje central la lucha contra el hambre, la cobertura de falta de educación y la asistencia ante la pobreza extrema.

Desde su llegada a Córdoba, vinculada a la propia diócesis cordobesa, se ha consolidado como un actor clave en sensibilización, voluntariado y financiación de proyectos de desarrollo.

Manos Unidas se constituyó, a nivel estatal, en el año 1960. La delegación de Córdoba opera desde la calle Concepción 4 - 1º C, en pleno centro de la ciudad, lo que le hace estar conectada con todo el entorno.

Con el paso de los años ha reforzado su red de voluntariado y ha desarrollado unas conocidas campañas anuales como son la ‘Campaña contra el hambre’ o las ‘24 horas para iluminar el mundo’, entre otras. Además, ha coordinado, y lo sigue haciendo, proyectos de cooperación en América Latina, África y Asia, desde la propia diócesis cordobesa.

Su actividad, en cuanto a labor y programas, se desarrolla en dos grandes líneas. La primera, dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. La segunda es reunir los medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades.

En concreto, se cubren sectores como la educación, el medio ambiente y el cambio climático, la alimentación y medios de vida, los derechos de las mujeres y equidad, el agua y saneamientos, la salud y derechos humanos y sociedad civil.

No cuentan con el número exacto de personas atendidas en la delegación cordobesa, pero su dimensión e impacto se aprecia en las múltiples actividades de sensibilización locales y el apoyo a proyectos que atienden a comunidades vulnerables en el sur del mundo. A nivel global, Manos Unidas gestiona miles de proyectos y beneficiarios. En Córdoba, las campañas movilizan a cientos de voluntarios y participantes anualmente.

La delegación de Córdoba cuenta con unos 200 voluntarios a nivel provincial y en la sede actúan 30. Cada campaña trabajan cuatro grandes proyectos que se reparten a las cuatro vicarías. Anualmente recaudan en torno al millón de euros; dinero dirigido casi en su totalidad a los proyectos, pues sus gastos son mínimos, lo indispensable de funcionamiento.

Su ámbito de acción es provincial, con actividades de voluntariado y sensibilización; e internacional, con cooperación al desarrollo y alianza con entidades en varios continentes. Como proyecto destacado, la campaña ‘Reto Agua 2025’ en Zimbaue, en la que participó el parque acuático de Villafranca junto a Manos Unidas Córdoba, y que demuestra la conexión entre voluntariado local y acción global.

