La mañana en Córdoba: todo lo que necesitas saber para en el arranque del día

La licencia del nuevo hospital de Sanitas, la sanción a La Sacristía por la intoxicación de los montaditos y la celebración institucional del Día de la Bandera en Andalucía centran la actualidad

Imagen de una promoción de Vimcorsa.

Imagen de una promoción de Vimcorsa. / Córdoba

Córdoba recuperará en 2026 el sorteo para adjudicar las viviendas de protección oficial, un sistema que reemplazará la baremación vigente desde 2009 y permitirá sortear casi 1.000 pisos de Vimcorsa. Mientras tanto, avanza el desarrollo del nuevo barrio en los terrenos del antiguo Urende, con la constitución de la junta de compensación prevista para la próxima semana, un paso decisivo para la urbanización del plan parcial O-8. Y en el ámbito laboral y social, cada año crece el empleo en sanidad entre personas con discapacidad y se prevé que lo siga haciendo con la nueva Oferta de Empleo Público 2025 del SAS, que reserva un 10% de plazas para este colectivo.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Campo

Andalucía

  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

