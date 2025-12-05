La mañana en Córdoba: todo lo que necesitas saber para en el arranque del día

Boletín
La licencia del nuevo hospital de Sanitas, la sanción a La Sacristía por la intoxicación de los montaditos y la celebración institucional del Día de la Bandera en Andalucía centran la actualidad
Córdoba recuperará en 2026 el sorteo para adjudicar las viviendas de protección oficial, un sistema que reemplazará la baremación vigente desde 2009 y permitirá sortear casi 1.000 pisos de Vimcorsa. Mientras tanto, avanza el desarrollo del nuevo barrio en los terrenos del antiguo Urende, con la constitución de la junta de compensación prevista para la próxima semana, un paso decisivo para la urbanización del plan parcial O-8. Y en el ámbito laboral y social, cada año crece el empleo en sanidad entre personas con discapacidad y se prevé que lo siga haciendo con la nueva Oferta de Empleo Público 2025 del SAS, que reserva un 10% de plazas para este colectivo.
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO
- El barrio que albergará 500 viviendas en la zona del Urende avanza: novedades del proyecto
- La discapacidad intelectual se abre paso en el empleo: el ejemplo del hospital Reina Sofía en Córdoba
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- Rocío Parrado, delegada en Córdoba del Colegio de Psicología de Andalucía: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"
- Córdoba estrena el centro residencial Vitalia Delicias, con 150 plazas y un 90% de habitaciones individuales
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores en Noreña
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos
Provincia
- Palma Plaza abre sus puertas como "referente comarcal" y "complemento al comercio local"
- Coronación de la Virgen de Luna: accesos, autobuses y más detalles del plan de tráfico y seguridad
Cultura
- Ramón Medina, músico y comunicador cultural: "Echo de menos aquella radio creativa, libre. Hoy todo es economía"
- Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva
Deportes
Campo
- Peste porcina africana: la Junta pide a los ganaderos de Córdoba extremar las medidas de bioseguridad
Andalucía
- Juanma Moreno se envuelve en la bandera andaluza el 4D: "¡Qué bien suena solidaridad y qué fea es la ordinalidad!"
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero