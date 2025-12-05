Madre Coraje: Ropa, campañas y ayuda humanitaria

Ficha técnica Presidente : José Jiménez Diufaín.

Año de fundación: 1991.

Principales áreas de trabajo: acción humanitaria, cooperación internacional, educación transformadora, acción social internacional, acción social en España y acción por el clima.

: 957 275 363. Web: www.madrecoraje.org

Madre Coraje es una fundación nacida en Cádiz y que ha ido extendiendo su presencia con delegaciones por toda España. Su sede en Córdoba, en el barrio del Parque Cruz Conde, forma parte de esta red de centros donde voluntariado y donantes dan vida a un modelo muy particular: recoger materiales (ropa, aceite usado, libros, juguetes) y darles un triple destino social, humanitario y medioambiental.

Desde Córdoba se canalizan donaciones que luego se destinan a proyectos de cooperación internacional, sobre todo en Perú y Mozambique, y a la acción social en España. A nivel global, Madre Coraje envía contenedores de ayuda humanitaria con material educativo, libros, juegos, ropa y productos de higiene a escuelas, casas de acogida y comunidades rurales. En 2025, por ejemplo, la fundación ha enviado más de 31 toneladas de ayuda infantil y educativa a Perú. En la ciudad, la sede cordobesa funciona también como punto de recogida y, en algunos casos, de venta solidaria de ropa y otros artículos, generando una serie de recursos para los proyectos y ofreciendo productos de segunda mano a precios asequibles.

La entidad se apoya en campañas de sensibilización, actividades escolares y colaboraciones con empresas y administraciones.