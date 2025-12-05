Libro quién es quién en el tercer sector
Lucena Acoge: Refugio y protección internacional
Ficha técnica
- Presidente: Francisco Cobo Escudero.
- Año de fundación: 1997.
- Principales áreas de trabajo: atención, asesoramiento y orientación a migrantes, acciones de sensibilización, gestión de casas de acogida temporales y programas de apoyo escolar, clases de español, ayudas de urgencia residencial, formación y empleo.
- Dirección: Avda. de la Guardia Civil, número 17, Lucena.
- Teléfonos: 620710534 y 957516608.
- Web: www.lucenaacoge.org
La hospitalidad fraternal entregada a quienes desembarcaban en Lucena privados de pertenencias básicas y de vínculos afectivos alumbró la fundación de Lucena Acoge. En la década de los noventa, el sacerdote Manuel Montilla, desde la sacristía del templo de San Mateo, derrochó los principios evangélicos estableciendo un espontáneo centro de auxilio inicial y asistencia caritativa a los migrantes. Aparte de proporcionarles recursos esenciales, como alimentos y suministros de luz y agua, instauró la primera casa de refugio en su propio hogar.
Consolidada su constitución formal, en el año 1998 formaliza su adhesión a la Red Acoge. Esta organización social ha trenzado una potente evolución hasta agrupar sus servicios en una sede ubicada en la avenida del Parque.
Una plantilla integrada por 18 profesionales nutre las áreas de trabajo social, educación social, psicología, departamento jurídico, traducción y administración. Durante 2024, Lucena Acoge atendió a un total de 1.552 personas usuarios. La estructura operativa se compone de nueve recursos, con 45 plazas, destinados a personas demandantes de protección internacional, jóvenes extutelados de la Junta, personas sin hogar y mujeres, tanto sin familia como con hijos a su cargo.
