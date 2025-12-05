Lluvias débiles en Córdoba antes de un puente estable con niebla y sin precipitaciones

La lluvia ha dejado este viernes 3,1 litros por metro cuadrado en Córdoba capital. Ha sido un breve paréntesis antes de un puente de la Constitución marcado por la estabilidad, sin precipitaciones y con temperaturas estables.

Entre las 6.00 y las 10.00 horas, la estación meteorológica del aeropuerto registró esas lluvias débiles. Después, los cielos han ido abriéndose de forma progresiva hasta dejar paso al sol a primera hora de la tarde, aunque con intervalos nubosos.

Ese será el patrón meteorológico durante todo el puente: nubes, brumas matinales y ausencia de lluvias, con un ambiente estable hasta el martes.

Previsión

Para este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos, con nubes bajas que podrían dejar alguna llovizna ocasional, además de brumas y bancos de niebla al amanecer. Las temperaturas subirán ligeramente, aunque de forma local podrían mantenerse sin cambios. El domingo se espera un escenario similar: nubosidad abundante por la mañana, con brumas y nubes bajas, y apertura de claros por la tarde. Las temperaturas descenderán levemente o se mantendrán estables, con vientos flojos variables.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / CÓRDOBA

La misma tónica continuará el lunes, con intervalos nubosos pero sin precipitaciones previstas y un mercurio estable.

Será ya el martes, tras el puente, cuando las máximas experimenten un ligero ascenso y puedan volver a rondar los 20 grados, mientras que las mínimas se mantendrán prácticamente sin cambios y los cielos tenderán a despejarse.