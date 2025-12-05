Jesús Recio, técnico ortoprotésico de Sanicor: "Una correcta valoración y el uso de productos adecuados son claves para evitar úlceras por presión"

¿Qué son?

Las úlceras por presión son lesiones en la piel y en los tejidos subyacentes que aparecen cuando una zona del cuerpo permanece apoyada durante demasiado tiempo, especialmente en personas con movilidad reducida. Suelen localizarse en talones, sacro, caderas y otras prominencias óseas. Desde la ortopedia, el objetivo principal es proteger la piel, reducir la fricción y distribuir correctamente las presiones para mantener la integridad cutánea y mejorar la calidad de vida del paciente. La prevención es siempre la mejor herramienta y comienza con una buena valoración del riesgo y la elección adecuada de los sistemas de apoyo.

Consecuencias

Cuando no se toman medidas preventivas, las úlceras por presión pueden evolucionar desde un simple enrojecimiento hasta heridas profundas, dolorosas y de difícil cicatrización. Estas lesiones incrementan el riesgo de infecciones, prolongan estancias hospitalarias y pueden limitar aún más la movilidad, generando dependencia y sobrecarga para la familia o cuidadores. Además, su tratamiento suele ser largo y complejo, con un impacto significativo en el bienestar físico y emocional de la persona encamada o con movilidad reducida.

Pautas

El uso adecuado de productos preventivos, como cojines antiescaras, colchones de aire alternante, taloneras, protectores de talón o apoyos posturales, puede marcar una gran diferencia. En Sanicor recomendamos que su elección se realice siempre bajo la valoración de un técnico ortoprotésico. Utilizamos una manta de presiones para analizar la distribución de la carga y determinar qué producto ofrece la mejor descarga y prevención. Esta actuación debe complementarse con cambios posturales frecuentes, mantener la piel limpia, seca e hidratada, usar ropa cómoda que evite la fricción y cuidar la alimentación y la hidratación para favorecer la regeneración cutánea. Una correcta valoración y el uso de productos adecuados son claves para evitar úlceras por presión y mejorar el bienestar diario.