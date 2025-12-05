Inserta Andalucía: Inclusión de jóvenes, mayores y personas sin hogar

Ficha técnica Coordinador provincial: Javier Murillo Cobacho.

Javier Murillo Cobacho. Año de fundación : 2008.

: 2008. Principales áreas de trabajo: inserción social.

inserción social. Dirección : C/ Historiador Manuel Salcines, 4 local bajo, Córdoba.

: C/ Historiador Manuel Salcines, 4 local bajo, Córdoba. Teléfono : 689 199 431.

: 689 199 431. Web : https://insertandalucia.org/

: https://insertandalucia.org/ Redes sociales: @insertandalucia (Instagram, X y YouTube), Inserta Andalucía (Facebook y LinkedIn).

Inserta Andalucía trabaja con colectivos como son juventud, familia, personas sin hogar y otros en riesgo de exclusión, mujeres y LGTBI. Los programas que desarrolla la entidad van enfocados a acompañar a las personas hacia una emancipación en todos los ámbitos, tanto para su inclusión a nivel social como para su inclusión laboral.

La asociación tiene un ámbito de actuación de la comunidad autónoma completa, pero cuenta con distintas sedes en las provincias, a través de las cuales desarrolla programas tanto a nivel regional como específico para cada provincia. En Córdoba, en el ámbito de la juventud, trabajan con un proyecto de empleo en el que emplean recursos de alta intensidad para chicos sin tutela. Con los mayores, en cambio, se centran en un programa de acompañamiento y talleres para combatir la soledad. Asimismo, poseen un centro de día para personas sin hogar en Córdoba en el que se intentan cubrir sus necesidades básicas.

Inserta Andalucía forma parte de la Mesa de Empleo y participa en todas las mesas de trabajo que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento de la ciudad, para el empleo en zonas desfavorecidas. Todo desarrollado a través del programa Eracis.