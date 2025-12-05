Infancia Solidaria: Niños que cuidan niños

Ficha técnica Presidente: Pepo Díaz.

Año de fundación: 2005. Principales áreas de trabajo: proyecto de ayuda quirúrgica pediátrica en todo el mundo, expediciones quirúgicas; cooperación al desarrollo, escuela infantil en Kenia y centro asistencial en Guinea Bissau.

: Avda. del Parque, número 13, pasaje interior, local 2, Lucena. Teléfono : 675 948 391.

: 675 948 391. Web: www.infanciasolidaria.org

El trasvase del humanismo sin fronteras moldea el himno a la igualdad vital encumbrado por Infancia Solidaria. Una oenegé fundada hace dos décadas y que ha logrado regalar vida, a través de intervenciones quirúrgicas, a 650 niños, desprovistos en sus países de origen, fundamentalmente radicados en África y América central y del sur, de los mínimos recursos sanitarios. Es el programa ‘Sana Sana’, simbólicamente desplegado con apadrinamientos entre niños. Una asociación conformada por voluntarios y apoyada en la inconmensurable dedicación de unas familias de acogida temporal.

En Andalucía, mediante un convenio suscrito con la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se consigue concertar atenciones sanitarias en los hospitales de Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz. Durante 2024, hasta 27 niños aterrizaron en el panorama andaluz aferrándose a una última oportunidad para su porvenir. Siete de ellos convivieron en la provincia de Córdoba y Lucena constituye una delegación de referencia nacional. Y también interviene en los territorios de procedencia, con una guardería en Lamu, dentro de Kenia, y un centro asistencial en Guinea Bissau. Periódicamente, se organizan expediciones quirúrgicas hacia países en vías de desarrollo.