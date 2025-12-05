Iemakaie: Un hogar y oportunidades para quienes más lo necesitan en Córdoba

Ficha técnica Presidente : José María Lovera Sánchez de Puerta.

: José María Lovera Sánchez de Puerta. Año de fundación : 1999.

: 1999. Principales áreas de trabajo: residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta; centro de atención infantil temprana; programa Espacio Sociocomunitario; realización de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C y programa Eracis +.

residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta; centro de atención infantil temprana; programa Espacio Sociocomunitario; realización de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C y programa Eracis +. Dirección : Avda. Medina Azahara, 49-local, Córdoba.

: Avda. Medina Azahara, 49-local, Córdoba. Teléfono : 628 697 739.

: 628 697 739. Web: www.iemakaie.es

El espíritu del profesor jesuita Jaime Loring, fundador de Iemakaie, junto a Lola Millán, se transforma en una permanente actitud de bienvenida, traducción al español de la nomenclatura africana de este colectivo, hacia las personas desarraigadas y excluidas por la sociedad.

Un extenso equipo con más de 60 trabajadores, y otros tantos voluntarios, configuran el organigrama. La implicación de 200 socios afianza la cobertura a más de 1.500 familias en riesgo de exclusión social en Córdoba, Guadalcázar y Montoro.

El auxilio a quienes convivían con SIDA, en la época crítica de los años 90 del pasado siglo, describió el origen de esta entidad, desplegada con tres recursos integrales dirigidos a la discapacidad intelectual, trastornos en el desarrollo y la pobreza. La invocación de acogida define a Iemakaie, desde el calor fraternal a la proporción de oportunidades de futuro para los residentes en barriadas desfavorecidas o población reclusa.

Iemakaie gestiona una residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, un centro de atención infantil temprana, seguimiento a personas en situación de exclusión social, programas de seguimiento para personas en situación de exclusión social y la realización de pruebas rápidas de VIH.