Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 5 de diciembre de 2025

Firma de libro

‘El villancico de Darío’

El autor Martín Karlosy estará firmando ejemplares de su cuento navideño El villancico de Darío.

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada, 11. De 18.00 a 19.00 horas.

Libro

Vanessa Torres Ortiz presenta su última novela ‘La mansión parchs’

La biblioteca Grupo Cántico acoge a la autora cordobesa, que ofrece al lector una trepidante historia donde el género policiaco y el misterio se unen creando una atmósfera sobrecogedora. Entrada libre.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. Avda. de América, s/n. 19.30 horas.

Flamenco

Recital con Segundo Falcón y Paco Jarana

Recital flamenco con Segundo Falcón, al cante y Paco Jarana, al toque.

CÓRDOBA. Rincón de las Beatillas. Ocaña, 4. 21.30 horas.

Cine palestino

Proyección de ‘A Stone’s Throw’

Con motivo de la clausura de la Muestra de cine palestino, se proyectará la película A Stone’s Throw, de Razan Al Salah, y habrá un coloquio moderado por Marta Jiménez. Entrada libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 18.30 horas.

Iglesias fernandinas

Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

Dentro del ciclo Otoño en las iglesias fernandinas, tendrá lugar el concierto Ave María Dialogi cum Divino, a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de San Miguel. Plaza de San Miguel. 19.00 horas.

Concierto

Recital lírico

Dentro de las actividades de Cantarillo 2025. Música de Navidad, tendrá lugar un recital lírico con la entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria. Plaza de Santa Victoria, 1. 18.00 horas.

Navidad en el Taurino

‘Plazas de toros. Postales de arquitectura y urbanismo’

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar Plazas de toros. Postales de arquitectura y urbanismo, comisariada por Fernando González Viñas.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza Maimónides, 3. De 08.15 a 20.15 horas.

Niños

Sesiones de lectura

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo, de Máximo Ortega y Pilar Nicolás, respectivamente. La asistencia es libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Alcolea y Norte. Varias. 17.30 y 18.00 horas.

Muestra de Corales Cordobesas

Actúa la Coral Euterpe

La coral de voces femeninas Euterpe actúa dentro de la Muestra de Corales Cordobesas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Cantarillo. Música en Navidad

Javiera Saavedra y Omar-Jonatás Sánchez Mártil en la Iglesia de Santa Victoria

La soprano Javiera Saavedra y el pianista Omar-Jonatás Sánchez Mártil, ofrecerán un recital lírico, con obras de mujeres compositoras, dentro del ciclo Cantarillo. Música en Navidad.