El Hospital de Día Quirúrgico del Reina Sofía de Córdoba atiende a más de 61 pacientes en sus primeras tres semanas

El Hospital Universitario Reina Sofía, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha atendido a 61 pacientes en el nuevo Hospital de Día Quirúrgico desde su puesta en marcha el pasado 17 de noviembre. En apenas tres semanas, esta unidad ha demostrado su eficacia para realizar intervenciones quirúrgicas sin necesidad de ingreso y con estancias inferiores a 24 horas.

Este recurso permite que los pacientes del centro sanitario de Córdoba pasen directamente del quirófano a una unidad de recuperación, donde reciben los cuidados necesarios en un entorno seguro antes de regresar a su domicilio el mismo día. Durante estas primeras semanas de funcionamiento, la unidad ha atendido procedimientos de nueve especialidades quirúrgicas, informa el SAS en una nota de prensa.

Una de las primeras pacientes atendidas en este dispositivo. / CÓRDOBA

Especialidades con más intervenciones

Entre las cifras más destacadas se encuentra la cirugía hepatobiliar, con 29 intervenciones, seguida de otorrinolaringología, con 10 pacientes atendidos. También se han llevado a cabo cirugías de pared abdominal, coloproctología, torácica, dermatología, vascular y neurocirugía, además de pruebas diagnósticas con sedación, como resonancias magnéticas.

El gerente del hospital, Francisco Triviño, ha subrayado que el Hospital de Día Quirúrgico “permite no solo incrementar la actividad quirúrgica, sino también ofrecer al paciente una atención más ágil, menos invasiva y con una recuperación más rápida, garantizando la calidad y seguridad asistencial”.

Otras mejoras en el centro sanitario cordobés

La puesta en marcha de esta unidad se suma a otras mejoras implementadas por la Junta de Andalucía en el Reina Sofía en los últimos años, como la ampliación de la cirugía robótica, la hospitalización a domicilio, las consultas virtuales o la incorporación de nuevas tecnologías de planificación quirúrgica, todas ellas orientadas a mejorar la atención y humanizar los procesos asistenciales.

Profesionales comprueban medicación en el hospital de día quirúrgico. / CÓRDOBA

El nuevo Hospital de Día Quirúrgico ha sido posible gracias al trabajo de más de 60 profesionales recientemente incorporados —enfermería, técnicos, celadores y facultativos— cuyo esfuerzo conjunto ha permitido consolidar este modelo asistencial, que continuará creciendo en los próximos meses.