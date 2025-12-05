Hogar Renacer: Trabajando contra la adicción

Ficha técnica Gerente : Carolina Castellano Valenzuela.

: https://renaceradicciones.es/ Redes sociales: Renacer (Facebook), @fhrenacer (Instagram), @fundacionhogarrenacer9049 (YouTube).

Hogar Renacer es una entidad dedicada, desde hace más de 40 años, al tratamiento integral de la adicción. En sus orígenes se dedicaba al enfermo alcohólico, pero, con el tiempo, se diversificó su actividad a todo tipo de adicción, con o sin sustancia, o con o sin enfermedad psiquiátrica asociada (patología dual).

La entidad cuenta con tres centros para llevar a cabo su actividad: una unidad, un centro de desintoxicación residencial y un centro de tratamiento ambulatorio en el que se reconoce, tanto en consultas psicológicas, médicas o pediátricas, a los pacientes que han salido de la desintoxicación o no han necesitado ingreso. Una de sus facetas más importantes es la formación y la información. La formación a psicólogos que están haciendo su máster o psiquiatras que están en la causa de adicciones, y la información, muy dedicada a la prevención.

En cuanto a proyectos específicos, cuentan con terapias dirigidas a grupos concretos, por ejemplo, mujeres vulnerables a la adicción porque sufren violencia de género, dos factores muy correlacionados. También tienen especial incidencia en la formación, en programas terapéuticos y en personas en riesgo extremo de exclusión por causa de adicción.