Hogar Mariposas: Reconstruir vidas y acompañar renacimientos frente a la violencia y la adicción

Ficha técnica Presidenta : Carmen Muela Zurera.

: Carmen Muela Zurera. Año de fundación: 2017.

2017. Principales áreas de trabajo: lucha contra la violencia de género y adicciones.

lucha contra la violencia de género y adicciones. Dirección : Casa Ciudadana, Ronda del Marrubial, s/n, Centro Cívico de Lepanto, Córdoba.

: Casa Ciudadana, Ronda del Marrubial, s/n, Centro Cívico de Lepanto, Córdoba. Teléfono : 642 568 271.

: 642 568 271. Web : https://asochogarmariposas.wixsite.com/asoc/

: https://asochogarmariposas.wixsite.com/asoc/ Redes sociales: @asociacion_hogarmariposas (Instagram), @hogarmariposas (Tiktok).

La asociación Hogar Mariposas es una entidad cuya misión es ofrecer recursos para ayudar a las personas que tienen cualquier problemática de violencia de género o adicciones. Esto engloba tanto a mujeres víctimas como a hombres y jóvenes en cumplimiento de medidas judiciales por violencia de género. En su línea de actuación, la asociación participa en programas de instituciones penitenciarias, programas relacionados con la violencia de género o abusos sexuales.

El objetivo principal de la asociación hacia las mujeres es de recuperación y acompañamiento. Recuperar a la que ha sido superviviente de la violencia de género, tanto física como mentalmente, y acompañarla en su proceso de reinserción mediante la readquisición de autoestima o hábitos de vida saludables. Además, su equipo, formado por una trabajadora social, una educadora y dos psicólogas, trabajan sobre una posible adicción que pueda surgir tras la violencia sufrida. Actualmente, Hogar Mariposas trabaja en un proyecto de empleo para las mujeres que se encuentran en proceso de recuperación mediante, gracias al programa Eracis. Lo llevan a cabo en las tres zonas más conflictivas de Córdoba en lo que concierne a la asociación: Palmeras, Sector Sur y Moreras.