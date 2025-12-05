Libro quién es quién en el tercer sector
Hogar Mariposas: Reconstruir vidas y acompañar renacimientos frente a la violencia y la adicción
Ficha técnica
- Presidenta: Carmen Muela Zurera.
- Año de fundación: 2017.
- Principales áreas de trabajo: lucha contra la violencia de género y adicciones.
- Dirección: Casa Ciudadana, Ronda del Marrubial, s/n, Centro Cívico de Lepanto, Córdoba.
- Teléfono: 642 568 271.
- Web: https://asochogarmariposas.wixsite.com/asoc/
- Redes sociales: @asociacion_hogarmariposas (Instagram), @hogarmariposas (Tiktok).
La asociación Hogar Mariposas es una entidad cuya misión es ofrecer recursos para ayudar a las personas que tienen cualquier problemática de violencia de género o adicciones. Esto engloba tanto a mujeres víctimas como a hombres y jóvenes en cumplimiento de medidas judiciales por violencia de género. En su línea de actuación, la asociación participa en programas de instituciones penitenciarias, programas relacionados con la violencia de género o abusos sexuales.
El objetivo principal de la asociación hacia las mujeres es de recuperación y acompañamiento. Recuperar a la que ha sido superviviente de la violencia de género, tanto física como mentalmente, y acompañarla en su proceso de reinserción mediante la readquisición de autoestima o hábitos de vida saludables. Además, su equipo, formado por una trabajadora social, una educadora y dos psicólogas, trabajan sobre una posible adicción que pueda surgir tras la violencia sufrida. Actualmente, Hogar Mariposas trabaja en un proyecto de empleo para las mujeres que se encuentran en proceso de recuperación mediante, gracias al programa Eracis. Lo llevan a cabo en las tres zonas más conflictivas de Córdoba en lo que concierne a la asociación: Palmeras, Sector Sur y Moreras.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero