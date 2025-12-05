Grupo Sifu: Prestación social de servicios

Ficha técnica Presidente : Albert Campabadal Blanco.

: Albert Campabadal Blanco. Año de fundación: 1993.

1993. Principales áreas de trabajo: acciones de concienciación, integración social, inserción laboral y soluciones globales y flexibles a través de múltiples servicios y suministros.

acciones de concienciación, integración social, inserción laboral y soluciones globales y flexibles a través de múltiples servicios y suministros. Dirección : C/ Alcalde Aparicio y Marín, 5, Córdoba.

: C/ Alcalde Aparicio y Marín, 5, Córdoba. Teléfono : 900 447 447.

: 900 447 447. Web: www.gruposifu.com

La promoción del empleo como método primordial en el desarrollo global de personas con discapacidad sintetiza el propósito fundacional de Grupo Sifu. Un centro especial de iniciativa social enraizado en España, Francia y Andorra y que, globalmente, aglutina a más de 7.000 trabajadores y unos 3.000 clientes en el ámbito público y privado.

Una trayectoria de tres décadas, como líder en la prestación de múltiples servicios, delimitada en la provincia de Córdoba con 70 personas en plantilla, coexistiendo con alguna discapacidad más de 60 de estos trabajadores. Esta entidad aporta soluciones completas y flexibles en servicios auxiliares, limpieza, contenidos medioambientales, mantenimiento, suministros, consultoría y trabajo temporal.

Entre las premisas principales, aflora la integración sociolaboral de los usuarios y la contribución al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. Y la corporación patenta una fundación orientada a la realización de acciones de concienciación en empresas y en sectores sociales.

Junto a otras iniciativas, resalta el espectáculo ‘Superarte’, el acontecimiento inclusivo de mayor impacto en Europa, propagando la superación, la integración y el talento.