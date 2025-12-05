Libro quién es quién en el tercer sector
Grupo Sifu: Prestación social de servicios
Ficha técnica
- Presidente: Albert Campabadal Blanco.
- Año de fundación: 1993.
- Principales áreas de trabajo: acciones de concienciación, integración social, inserción laboral y soluciones globales y flexibles a través de múltiples servicios y suministros.
- Dirección: C/ Alcalde Aparicio y Marín, 5, Córdoba.
- Teléfono: 900 447 447.
- Web: www.gruposifu.com
La promoción del empleo como método primordial en el desarrollo global de personas con discapacidad sintetiza el propósito fundacional de Grupo Sifu. Un centro especial de iniciativa social enraizado en España, Francia y Andorra y que, globalmente, aglutina a más de 7.000 trabajadores y unos 3.000 clientes en el ámbito público y privado.
Una trayectoria de tres décadas, como líder en la prestación de múltiples servicios, delimitada en la provincia de Córdoba con 70 personas en plantilla, coexistiendo con alguna discapacidad más de 60 de estos trabajadores. Esta entidad aporta soluciones completas y flexibles en servicios auxiliares, limpieza, contenidos medioambientales, mantenimiento, suministros, consultoría y trabajo temporal.
Entre las premisas principales, aflora la integración sociolaboral de los usuarios y la contribución al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. Y la corporación patenta una fundación orientada a la realización de acciones de concienciación en empresas y en sectores sociales.
Junto a otras iniciativas, resalta el espectáculo ‘Superarte’, el acontecimiento inclusivo de mayor impacto en Europa, propagando la superación, la integración y el talento.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero