La Gran Recogida reúne 124.000 euros y 25.000 kilos de alimentos gracias a la solidaridad de los cordobeses

Una vez finalizados los procesos informáticos de las grandes cadenas de alimentación y concluidas las tareas de clasificación, el Banco de Alimentos de Córdoba ofrece los datos definitivos de la Gran Recogida 2025.

En total, se han reunido 124.309 euros y 25.765 kilos de alimentos, lo que supone un cómputo global de 150.074 kilos/euros. Esta cifra resulta especialmente alentadora, ya que representa un incremento del 6% respecto a los resultados obtenidos en la campaña de 2024, rompiendo así la tendencia a la baja registrada en los últimos años, según informa el Banco de Alimentos en una nota de prensa.

El impacto de la pérdida de poder adquisitivo

No obstante, el Banco de Alimentos recuerda que la situación general sigue siendo compleja: en la mayoría de los Bancos de Alimentos españoles se ha observado un descenso en las donaciones, consecuencia directa de la elevada subida de los precios de los alimentos y de la pérdida de poder adquisitivo que afecta a muchas familias.

Voluntarios trabajan en las instalaciones del Banco de Alimentos de Córdoba. / CÓRDOBA

Con la publicación de estas cifras, la entidad quiere agradecer profundamente la colaboración de todas las personas y agentes implicados: a los donantes, a las empresas y cadenas de alimentación, a los medios de comunicación y, de manera muy especial, a los más de 1.000 voluntarios y voluntarias que han hecho posible, un año más, “esta fiesta de la solidaridad”, considerada la campaña más importante del año.