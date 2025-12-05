Solidaridad
La Gran Recogida reúne 124.000 euros y 25.000 kilos de alimentos gracias a la solidaridad de los cordobeses
La campaña registra un crecimiento del 6% respecto a 2024 y rompe la tendencia descendente de años anteriores
Una vez finalizados los procesos informáticos de las grandes cadenas de alimentación y concluidas las tareas de clasificación, el Banco de Alimentos de Córdoba ofrece los datos definitivos de la Gran Recogida 2025.
En total, se han reunido 124.309 euros y 25.765 kilos de alimentos, lo que supone un cómputo global de 150.074 kilos/euros. Esta cifra resulta especialmente alentadora, ya que representa un incremento del 6% respecto a los resultados obtenidos en la campaña de 2024, rompiendo así la tendencia a la baja registrada en los últimos años, según informa el Banco de Alimentos en una nota de prensa.
El impacto de la pérdida de poder adquisitivo
No obstante, el Banco de Alimentos recuerda que la situación general sigue siendo compleja: en la mayoría de los Bancos de Alimentos españoles se ha observado un descenso en las donaciones, consecuencia directa de la elevada subida de los precios de los alimentos y de la pérdida de poder adquisitivo que afecta a muchas familias.
Con la publicación de estas cifras, la entidad quiere agradecer profundamente la colaboración de todas las personas y agentes implicados: a los donantes, a las empresas y cadenas de alimentación, a los medios de comunicación y, de manera muy especial, a los más de 1.000 voluntarios y voluntarias que han hecho posible, un año más, “esta fiesta de la solidaridad”, considerada la campaña más importante del año.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba