Futuro Singular Córdoba: Impulsando inclusión y autonomía

Ficha técnica Presidenta : Ángela Amate Romero.

: Ángela Amate Romero. Año de fundación: 1970.

1970. Principales áreas de trabajo: atención temprana, empleo con apoyo, educación, residencia, servicios de día, familia y centros de recursos especializados.

atención temprana, empleo con apoyo, educación, residencia, servicios de día, familia y centros de recursos especializados. Dirección : Poeta Juan Ramón Jiménez, 8-B., Córdoba.

: Poeta Juan Ramón Jiménez, 8-B., Córdoba. Teléfono : 957 274 950.

: 957 274 950. Web: https://futurosingularcordoba.org

Desde hace más de medio siglo, Futuro Singular Córdoba trabaja para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, convirtiéndose en una de las entidades sociales más consolidadas y referentes de Andalucía. Nació del propósito de ofrecer apoyos y oportunidades reales para que cada persona desarrolle su proyecto de vida con dignidad, libertad y autonomía.

Actualmente, la fundación cuenta con siete centros repartidos por la provincia, donde atiende a niños y adultos: Baena, Castro del Río, Córdoba, Montilla, Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo. En todos ellos, el modelo de atención se basa en apoyos personalizados, diseñados para acompañar a cada persona en función de sus necesidades, intereses y metas. El objetivo no es solo asistir, sino impulsar procesos de desarrollo personal que les permitan participar plenamente en la vida familiar, social y laboral.

La misión de Futuro Singular Córdoba es impulsar el proyecto de futuro de cada persona mediante apoyos a medida y procesos de cambio social, todo ello dentro de un marco ético y responsable. Su visión va más allá de la atención directa: busca transformar la sociedad para que las personas con discapacidad intelectual sean reconocidas, respetadas y aceptadas como parte activa de la comunidad.

En esa línea, la fundación apuesta por fomentar una cultura ética sólida, en la que cada profesional, voluntario y colaborador actúe con responsabilidad hacia las personas y el planeta. También promueve la innovación como motor de cambio, desarrollando ideas y proyectos «nuevos y distintos» que desafían los límites tradicionales del sector social.

55 años de inclusión

El 23 de octubre de 2025 la fundación celebró la tercera edición de los Premios Singulares, un acto que coincidió con el 55 aniversario de la entidad. La cita reunió a representantes institucionales, profesionales, familias y personas con discapacidad intelectual, que compartieron una jornada de emoción. Los Premios Singulares se han consolidado como un espacio de reconocimiento a las personas y entidades que, con su compromiso, contribuyen a construir una sociedad más inclusiva.

Para la consecución de su misión, Futuro Singular Córdoba refuerza las alianzas estratégicas que mantiene con diversas instituciones a través de convenios, entre ellas universidades y administraciones públicas, impulsando iniciativas que fortalecen su labor y su impacto social.

A todo ello se suma un reconocimiento que reafirma su liderazgo en calidad y gestión. La fundación se ha convertido en pionera del sector social andaluz, al ser la primera de su ámbito en obtener y mantener la certificación de calidad en nivel «excelente», el máximo del modelo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).