Funlabor: Un puente hacía la autonomía laboral

Antonio Ramón Guinea, presidente de Funlabor, entidad que impulsa la inclusión laboral y social de personas con diversidad funcional y su autonomía.

Antonio Ramón Guinea, presidente de Funlabor, entidad que impulsa la inclusión laboral y social de personas con diversidad funcional y su autonomía. / CÓRDOBA

María Canales

María Canales

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Antonio Carlos Ramón Guinea.
  • Año de fundación: 2009.
  • Principales áreas de trabajo: favorecer la integración laboral y social de personas con diversidad funcional.
  • Dirección: Carril Huerta de los Arcos, Córdoba.
  • Teléfono: 644 282 461.
  • Web: https://www.funlabor.es

La Fundación Cordobesa para la Integración Laboral de los Discapacitados (Funlabor) es una entidad benéfico-asistencial inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, cuya misión esencial es favorecer la integración laboral y social de las personas con diversidad funcional. Su trabajo se centra en la formación y el acompañamiento, tanto de las personas con discapacidad como de quienes las apoyan, impulsando además centros y entidades que promueven su inclusión efectiva en el mundo laboral.

Funlabor busca cubrir la etapa final de la integración social, aquella que permite alcanzar la autonomía y la independencia en la vida adulta, facilitando el acceso al empleo y la plena participación en la sociedad. La fundación mantiene su compromiso con más fuerza que nunca, explorando nuevas vías y proyectos bajo su lema «Su futuro es nuestro futuro», que refleja la esencia solidaria de su labor.

Con el respaldo de 65 socios colaboradores, Funlabor desarrolla actividades formativas a través de su escuela ocupacional en la Huerta de los Arcos, donde se capacita a personas con diversidad funcional para su futuro profesional. Además, gestiona el Centro Especial de Empleo Funlabor, que, con apoyo del SAE y de la Junta de Andalucía, facilita su contratación.

