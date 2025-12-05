Funlabor: Un puente hacía la autonomía laboral

Ficha técnica Presidente : Antonio Carlos Ramón Guinea.

Año de fundación: 2009.

2009. Principales áreas de trabajo: favorecer la integración laboral y social de personas con diversidad funcional.

Principales áreas de trabajo: favorecer la integración laboral y social de personas con diversidad funcional.

Dirección : Carril Huerta de los Arcos, Córdoba.
Teléfono : 644 282 461.

: 644 282 461. Web: https://www.funlabor.es

La Fundación Cordobesa para la Integración Laboral de los Discapacitados (Funlabor) es una entidad benéfico-asistencial inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, cuya misión esencial es favorecer la integración laboral y social de las personas con diversidad funcional. Su trabajo se centra en la formación y el acompañamiento, tanto de las personas con discapacidad como de quienes las apoyan, impulsando además centros y entidades que promueven su inclusión efectiva en el mundo laboral.

Funlabor busca cubrir la etapa final de la integración social, aquella que permite alcanzar la autonomía y la independencia en la vida adulta, facilitando el acceso al empleo y la plena participación en la sociedad. La fundación mantiene su compromiso con más fuerza que nunca, explorando nuevas vías y proyectos bajo su lema «Su futuro es nuestro futuro», que refleja la esencia solidaria de su labor.

Con el respaldo de 65 socios colaboradores, Funlabor desarrolla actividades formativas a través de su escuela ocupacional en la Huerta de los Arcos, donde se capacita a personas con diversidad funcional para su futuro profesional. Además, gestiona el Centro Especial de Empleo Funlabor, que, con apoyo del SAE y de la Junta de Andalucía, facilita su contratación.