Libro quién es quién en el tercer sector
Funlabor: Un puente hacía la autonomía laboral
Ficha técnica
- Presidente: Antonio Carlos Ramón Guinea.
- Año de fundación: 2009.
- Principales áreas de trabajo: favorecer la integración laboral y social de personas con diversidad funcional.
- Dirección: Carril Huerta de los Arcos, Córdoba.
- Teléfono: 644 282 461.
- Web: https://www.funlabor.es
La Fundación Cordobesa para la Integración Laboral de los Discapacitados (Funlabor) es una entidad benéfico-asistencial inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, cuya misión esencial es favorecer la integración laboral y social de las personas con diversidad funcional. Su trabajo se centra en la formación y el acompañamiento, tanto de las personas con discapacidad como de quienes las apoyan, impulsando además centros y entidades que promueven su inclusión efectiva en el mundo laboral.
Funlabor busca cubrir la etapa final de la integración social, aquella que permite alcanzar la autonomía y la independencia en la vida adulta, facilitando el acceso al empleo y la plena participación en la sociedad. La fundación mantiene su compromiso con más fuerza que nunca, explorando nuevas vías y proyectos bajo su lema «Su futuro es nuestro futuro», que refleja la esencia solidaria de su labor.
Con el respaldo de 65 socios colaboradores, Funlabor desarrolla actividades formativas a través de su escuela ocupacional en la Huerta de los Arcos, donde se capacita a personas con diversidad funcional para su futuro profesional. Además, gestiona el Centro Especial de Empleo Funlabor, que, con apoyo del SAE y de la Junta de Andalucía, facilita su contratación.
