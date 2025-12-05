Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Social Universal: Cooperación y compromiso con quienes viven en mayor vulnerabilidad
Ficha técnica
- Presidente: José Ríos Márquez.
- Año de fundación: 1993.
- Principales áreas de trabajo: apoyo a las personas con necesidades, especialmente en países del Sur.
- Dirección: C/ Burgueños, 7, Montilla.
- Teléfono: 957 654 987.
- Correo electrónico: fsu@fundacionsocialuniversal.org
- Web: www.fundacionsocialuniversal.org
La Fundación Social Universal (FSU) trabaja desde 1993 para acercar un mundo más justo y humano, donde cada persona pueda vivir con dignidad, sin hambre de pan, de paz ni de cultura, y con la posibilidad de experimentar la felicidad. Nacida en Montilla, esta organización no gubernamental surgió de la toma de conciencia ante la pobreza y la desigualdad, tanto en la sociedad española como en las regiones más empobrecidas del planeta.
A lo largo de estos años, la FSU ha apoyado cerca de 250 proyectos de desarrollo en países del Sur, al tiempo que mantiene un compromiso firme con iniciativas sociales locales. Su labor se centra en ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan, compartiendo la esperanza y acompañando a miles de personas en situación de extrema necesidad. Y es que, aunque su contribución pueda parecer modesta frente a los desafíos globales, resulta imprescindible: cada acción suma en la construcción de una sociedad más equitativa.
En ese sentido, la FSU persiste en su camino, consciente de que la utopía puede alejarse a medida que se avanza, pero que cada paso deja un impacto tangible. Entre los cimientos que va colocando hoy, otros podrán edificar un mañana con nuevos horizontes, más humano y solidario.
