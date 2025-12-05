Fundación Secretariado Gitano: Apoyo a la comunidad gitana

Ficha técnica Coordinador en Córdoba: Fran Jiménez.

Fran Jiménez. Año de fundación: 2000.

2000. Principales áreas de trabajo: inclusión, empleo, educación, igualdad.

inclusión, empleo, educación, igualdad. Dirección : Don Lope de Sosa, 5, Córdoba.

: Don Lope de Sosa, 5, Córdoba. Teléfono : 957 233 656.

: 957 233 656. Web: www.gitanos.org

Con un radio de acción muy diverso, la Fundación Secretariado Gitano lleva trabajando en Córdoba desde el año 2000, por lo que la provincia forma parte de los más de ochenta centros de trabajo que la fundación tiene en el territorio español. Su intervención se centra en tres líneas: el empleo, la educación y la igualdad.

El programa Acceder, principal programa de empleo, se centra en la inserción laboral, en la formación y cualificación o en el trabajo de inserción en las empresas. Además, también se desarrolla Mercaemprende, un programa donde se ayuda en la puesta en marcha de negocios o en la formación a nuevos itinerarios. En el plano de la educación, la fundación ha trabajado desde sus inicios por revertir las estadísticas de no finalización de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Así, el programa Promociona implica a las familias, los menores y las escuelas y persigue el éxito educativo, que no es otro que titular en Secundaria. Esta tutorización se extiende, con otros programas, al ámbito de la educación primaria y superior.

Por último, en igualdad hay programas con enfoque de igualdad de género específicos para mujeres gitanas y otros que tienen como objetivo la igualdad de trato y no discriminación.