Fundación Sebastián Almagro: Una entidad de altos vuelos y valores

Ficha técnica Presidente : Miguel Ángel Tamarit Campuzano.

: Miguel Ángel Tamarit Campuzano. Año de fundación: 2007.

2007. Principales áreas de trabajo : impulso del desarrollo empresarial, del liderazgo y del talento.

: impulso del desarrollo empresarial, del liderazgo y del talento. Dirección : Aeródromo Sebastián Almagro. Carretera de Fuente Palmera, Km. 4,5, Palma del Río .

: Aeródromo Sebastián Almagro. Carretera de Fuente Palmera, Km. 4,5, Palma del Río . Teléfono : 957 710 460.

: 957 710 460. Web y redes sociales: www.fundacionsebastianalmagro.com, www.linkedin.com/company/fundacion-sebastian-almagro/, www.instagram.com/fundacion.sebastian.almagro

La Fundación Sebastián Almagro, constituida por Pegasus Aviación en 2007, recibe su nombre en honor al destacado aviador y múltiple campeón mundial de vuelo acrobático, Sebastián Almagro, quien fundó el grupo empresarial en 1966. La fundación está impregnada con los valores emprendedores de su fundador y se dedica a impulsar el desarrollo empresarial sostenible, el liderazgo, el talento y la transferencia de conocimientos a través de acciones que impacten positivamente en el entorno socioeconómico. Para lograr estos objetivos, cuenta no solo con el respaldo de Pegasus Aviación, sino también con la colaboración de instituciones privadas, como el Ayuntamiento de Palma del Río, la Diputación de Córdoba y otras entidades del sector privado.

Una de las iniciativas más destacadas de la fundación es la implementación de un plan de becas, dirigido a pilotos de helicópteros y técnicos en mantenimiento de aeronaves. Este programa busca facilitar el acceso a una formación que, debido a su elevado coste, puede resultar inaccesible para muchos jóvenes. A través de estas becas, se promueve el acceso a una educación que abre amplias oportunidades de desarrollo profesional para quienes poseen vocación y talento. La fundación desarrolla, además, otros proyectos orientados a la promoción de hábitos saludables, especialmente en relación con el fomento del deporte local y la participación en carreras solidarias.

El objetivo es impulsar iniciativas que refuercen valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación. Asimismo, la institución apuesta por la preservación del entorno mediante proyectos de reforestación y el apoyo a iniciativas empresariales sostenibles que contribuyan a la concienciación ambiental y al cuidado del medio natural.

Ciencia y solidaridad

En el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento, esta fundación impulsa la participación en jornadas, seminarios y coloquios sobre temas medioambientales, tecnológicos, logísticos y urbanísticos. Con ello, se pretende establecer un puente entre la sociedad, la industria aeronáutica y otros sectores, fomentando sinergias y la difusión de ideas innovadoras. En esta línea, se continúa apoyando la cultura emprendedora entre los jóvenes, a través de la colaboración en la tercera edición de la liga MBA Kids, en la que participan colegios de Córdoba y su provincia.

En cuanto a la acción social, además de facilitar el acceso a la formación mediante becas económicas, la fundación promueve diversas iniciativas solidarias. Entre ellas destacan las donaciones realizadas a Cáritas para ayudar a las familias afectadas por las trágicas inundaciones ocasionadas por la dana de Valencia, reafirmando así su compromiso con la sociedad. Estas iniciativas son el reflejo de la apuesta de la Fundación Sebastián Almagro por un modelo de progreso sostenible, inclusivo y orientado al bien común, manteniendo vivo el legado de su fundador.