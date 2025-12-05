Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno: 30 años impulsando educación, cultura e investigación en Córdoba

Ficha técnica Presidente : Santiago Muñoz Machado.

: Santiago Muñoz Machado. Año de fundación: 1996.

1996. Principales áreas de trabajo: cultura y formación.

cultura y formación. Dirección : Mayor, 56, Pozoblanco.

: Mayor, 56, Pozoblanco. Teléfono : 957 131 428.

: 957 131 428. Web: www.fundacionricardodelgadovizcaino.org

A las puertas de celebrar su trigésimo aniversario, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno mantiene intacta la misión adquirida en su constitución: promover la educación, formación, cultura e investigación como claves para el progreso de las personas y la sociedad. El 2 de abril de 1996, en honor y con el nombre del que fuera presidente fundador de Covap, la cooperativa dio vida a una fundación de índole cultural que busca desde entonces ahondar en esa misión a través de diferentes iniciativas. En la base de la constitución de la fundación aparecen los valores de la persona que le da nombre: emprendimiento, esfuerzo, compromiso, servicio y solidaridad.

Presidida por el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, la contribución de la fundación al crecimiento cultural del territorio es incuestionable a través de diferentes propuestas que se han ido diversificando a lo largo de sus tres décadas de historia. El Concierto de Navidad, con la participación de los Niños Cantores de Kiev, fue su primer evento, ya consolidado en el calendario pozoalbense. Pero, sin duda, una de las actividades culturales más relevante han sido las Jornadas de Otoño, durante un tiempo con el apoyo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que han permitido aglutinar a figuras relevantes del mundo de la cultura, la política, la ciencia o la historia.

La diversificación antes mencionada ha llevado a esta fundación a otros ambiciosos programas, como el Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario en Los Pedroches, puesto en marcha a través del convenio firmado por la UCO, Covap y la propia fundación en 2023, y que nació con el objetivo de potenciar el desarrollo territorial y económico de la zona norte de Córdoba. De esa conexión con el territorio nace otra de sus actividades más recientes, los campamentos agroalimentarios destinados a niños y niñas que se acercan a su entorno con el aprendizaje sobre la producción de alimentos saludables en la dehesa. Una propuesta de ocio que combina formación, biodiversidad, alimentación, ganadería y cultura musical, entre otros aspectos.

Conferencias, edición de libros y colaboraciones con algunas de las iniciativas más relevantes ligadas al territorio son otras de las ideas que desarrolla una fundación que tiene a la juventud siempre como activo. Por ello, y bajo uno de los pilares básicos de su actividad, la formación, se promueven cada año diferentes becas para realización de másteres o enseñanzas relacionadas con las artes, además de premiar el esfuerzo del alumnado a través de los premios de bachillerato, cuya aportación económica adquiere gran valor no solo como reconocimiento sino como ayuda a su educación posterior.

A estas actividades se sumarán otras de carácter excepcional en 2026 con motivo de su trigésimo aniversario.