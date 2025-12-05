Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios: La mirada hacia los vulnerables
Ficha técnica
- Presidenta: Dolores Sánchez Moreno.
- Año de fundación: 2015.
- Principales áreas de trabajo: atención a los mayores y a la infancia.
- Dirección: C/ Concepción, 2, 5º B, Córdoba.
- Teléfono: 957 479 300.
- Web: www.fasanjuandedios.es
La atención residencial, el fomento de la autonomía personal y la lucha por la igualdad de oportunidades son los pilares de la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios, que nació en el año 2015 fruto de la unión de cuatro fundaciones cordobesas: Obra Pía Simón Obejo y Valera, San Andrés y La Magdalena, Patronato Valeriano Pérez y San Juan de Dios y San Rafael. La unión de estas fundaciones dio fruto a una organización más sólida que busca mejorar la calidad de vida de sus usuarios, de los familiares y que no olvida a sus trabajadores, con una red de más de un centenar de profesionales que trabajan en ofrecer una atención individualizada en los diferentes servicios que presta la fundación. Su presencia se circunscribe a Córdoba, Lucena, Dos Torres y Pedroche.
Para conocer los centros en los que desarrolla su labor la fundación hay que viajar al casco histórico de Córdoba, en pleno barrio de San Lorenzo, donde se ubica la residencia San Andrés con 34 plazas de atención residencial. La atención a los mayores es integral con atención individualizada, servicios de terapia ocupacional adaptada, fisioterapia y rehabilitación, atención psicológica o podología, sin olvidar las actividades lúdicas y culturales. En Lucena, en el antiguo hospital San Juan de Dios y San Rafael, se ubica otro de los centros para mayores que gestiona la fundación. Esta cuenta con casi ochenta plazas de atención residencial y una veintena plazas de unidad de estancia diurna, donde se prestan los mismos servicios.
La red de centros para mayores se completa con La Magdalena, ubicada en Dos Torres, en otro centro significativo ya que ocupa las estancias del antiguo hospital. Las plazas de esta residencia se aproximan a la treintena y la atención mantiene la idiosincrasia de la fundación y que desarrollan sus profesionales en cada uno de los centros. Además, al igual que ocurre con el resto de instalaciones, se mantiene a los mayores como parte activa del municipio, una forma de mantener conectada a la población mayor a través del día a día de la sociedad.
La fundación también trabaja con la infancia y lo hace en otra localidad de la comarca del norte de Córdoba, Pedroche. El centro de educación infantil Simón Obejo y Valera ofrece desde 2005 atención socioeducativa a los niños de 0 a 3 años, garantizando la conciliación laboral y familiar de las familias a las que prestan sus servicios. El centro cuenta con tres aulas equipadas que permiten la educación de unos cuarenta niños, que pueden hacer uso del servicio de comedor, otro recurso que se ofrece para facilitar la conciliación de las familias en la que hace hincapié este centro.
En todos los centros de la fundaciones repiten unas máximas: la calidad en la atención y el compromiso con las personas.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero