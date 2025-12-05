Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios: La mirada hacia los vulnerables

Ficha técnica Presidenta : Dolores Sánchez Moreno.

: Dolores Sánchez Moreno. Año de fundación : 2015.

: 2015. Principales áreas de trabajo: atención a los mayores y a la infancia.

atención a los mayores y a la infancia. Dirección : C/ Concepción, 2, 5º B, Córdoba.

: C/ Concepción, 2, 5º B, Córdoba. Teléfono : 957 479 300.

: 957 479 300. Web: www.fasanjuandedios.es

La atención residencial, el fomento de la autonomía personal y la lucha por la igualdad de oportunidades son los pilares de la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios, que nació en el año 2015 fruto de la unión de cuatro fundaciones cordobesas: Obra Pía Simón Obejo y Valera, San Andrés y La Magdalena, Patronato Valeriano Pérez y San Juan de Dios y San Rafael. La unión de estas fundaciones dio fruto a una organización más sólida que busca mejorar la calidad de vida de sus usuarios, de los familiares y que no olvida a sus trabajadores, con una red de más de un centenar de profesionales que trabajan en ofrecer una atención individualizada en los diferentes servicios que presta la fundación. Su presencia se circunscribe a Córdoba, Lucena, Dos Torres y Pedroche.

Para conocer los centros en los que desarrolla su labor la fundación hay que viajar al casco histórico de Córdoba, en pleno barrio de San Lorenzo, donde se ubica la residencia San Andrés con 34 plazas de atención residencial. La atención a los mayores es integral con atención individualizada, servicios de terapia ocupacional adaptada, fisioterapia y rehabilitación, atención psicológica o podología, sin olvidar las actividades lúdicas y culturales. En Lucena, en el antiguo hospital San Juan de Dios y San Rafael, se ubica otro de los centros para mayores que gestiona la fundación. Esta cuenta con casi ochenta plazas de atención residencial y una veintena plazas de unidad de estancia diurna, donde se prestan los mismos servicios.

La red de centros para mayores se completa con La Magdalena, ubicada en Dos Torres, en otro centro significativo ya que ocupa las estancias del antiguo hospital. Las plazas de esta residencia se aproximan a la treintena y la atención mantiene la idiosincrasia de la fundación y que desarrollan sus profesionales en cada uno de los centros. Además, al igual que ocurre con el resto de instalaciones, se mantiene a los mayores como parte activa del municipio, una forma de mantener conectada a la población mayor a través del día a día de la sociedad.

La fundación también trabaja con la infancia y lo hace en otra localidad de la comarca del norte de Córdoba, Pedroche. El centro de educación infantil Simón Obejo y Valera ofrece desde 2005 atención socioeducativa a los niños de 0 a 3 años, garantizando la conciliación laboral y familiar de las familias a las que prestan sus servicios. El centro cuenta con tres aulas equipadas que permiten la educación de unos cuarenta niños, que pueden hacer uso del servicio de comedor, otro recurso que se ofrece para facilitar la conciliación de las familias en la que hace hincapié este centro.

En todos los centros de la fundaciones repiten unas máximas: la calidad en la atención y el compromiso con las personas.