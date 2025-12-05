Fundación Prode: cuatro décadas dignificando vidas y construyendo autonomía e inclusión

Ficha técnica Presidente : Blas García.

: Blas García. Año de fundación : 1984.

: 1984. Principales áreas de trabajo : Personas con discapacidad, mayores, infancia y juventud.

: Personas con discapacidad, mayores, infancia y juventud. Dirección : San Cristóbal, 10, Pozoblanco.

: San Cristóbal, 10, Pozoblanco. Teléfono : 957 770 033.

: 957 770 033. Web: www.prode.es

La comarca de Los Pedroches fue el territorio que vio nacer hace cuarenta y un años la Fundación Prode, una organización con un crecimiento exponencial a lo largo de su historia, pero que tiene en sus raíces el trabajo voluntario por las personas con discapacidad intelectual. Dignificar la vida de estas personas ha sido el reto perseguido desde los inicios y marca una historia que ha ido evolucionando pasando de la asistencia, a la búsqueda de la autonomía y a la inclusión laboral. La diversificación de la fundación ha sido fundamental a lo largo de las décadas, aunque sin perder el objetivo final.

Con su sede central en Pozoblanco, la fundación tiene varios centros de atención directa, como la residencia de apoyos especiales destinada a ofrecer a la persona la incorporación a un modelo de convivencia menos específico o la residencia de apoyo extenso y generalizado con el que se pretende mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. A estas residencias hay que sumar el centro de día, que busca ofrecer una atención integral habilitadora a personas con discapacidad o con necesidad de apoyo de carácter extenso o generalizado y los centros de día ocupacionales de Pozoblanco y de Córdoba, en los que se ofrecen actividades ocupacionales, formativas y de habilitación sociolaboral y personal.

Autonomía

La autonomía ha sido siempre uno de los retos en los que ha trabajado la fundación y, en este contexto, se desarrollan las viviendas tuteladas, un servicio conformado por un conjunto de unidades de alojamiento que busca potenciar el desarrollo personal y la autonomía de personas con discapacidad intelectual para favorecer un modo de vida normalizado dentro de la comunidad.

El trabajo de la fundación ha ido creciendo con el paso de los años y se ha adentrado en otros espacios, como la atención a los mayores, que hoy tiene su mejor ejemplificación en el centro de día de mayores ubicado en Pozoblanco, además de acceder al servicio de ayuda a domicilio. La infancia y la juventud también tienen su espacio en la fundación, a través del centro de atención infantil temprana o uno de los últimos recursos abiertos, el centro integral de salud y bienestar. Pero el gran desarrollo de la fundación en los últimos años ha sido su entrada en el mercado laboral para lograr la inclusión de las personas con discapacidad y lo ha hecho creando centros de trabajo y estableciendo alianzas con administraciones y empresas para conseguir que esa inclusión sea una realidad.

Hoy en día, la Fundación Prode extiende su radio de acción a las ocho provincias andaluzas, con 48 unidades de negocios en sectores tan diferenciales como el de la energía, la hostelería, la tecnología o lo servicios, ofreciendo numerosas oportunidades laborales.