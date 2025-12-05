Fundación Miguel Castillejo: Compromiso cultural y social

Ficha técnica Presidenta : Joaquina Castillejo Gorráiz.

: Joaquina Castillejo Gorráiz. Año de fundación: 2005.

2005. Principales áreas de trabajo: social y cultural.

social y cultural. Dirección : Plaza de las Doblas, 1, Córdoba.

: Plaza de las Doblas, 1, Córdoba. Teléfono : 957 481 692.

: 957 481 692. Web: www.fundacionmiguelcastillejo.es

La Fundación Miguel Castillejo es una entidad sin ánimo de lucro que impulsa acciones sociales y culturales. Su misión es reforzar la integración y la igualdad de oportunidades, especialmente de mujeres migrantes, mediante proyectos propios y en colaboración con instituciones.

En su labor cultural organiza actividades gratuitas para acercar la cultura, desde conciertos a conferencias, presentaciones y actos. La Coral Miguel Castillejo, dirigida por Isabel López, participa en eventos destacados. Además, la fundación colabora con el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco en el ciclo Jóvenes Talentos y con el Colegio de Economistas para propuestas conjuntas que refuerzan la vida cultural de la ciudad.

Su vertiente social se desarrolla a través del Centro de Formación de la Mujer Inmigrante desde 2009. Ofrece cursos gratuitos sociosanitarios de auxiliar de geriatría, ayuda a domicilio, primeros auxilios, estimulación cognitiva y manipulación de alimentos. La mayoría se imparten ‘on line’, aunque en 2025 han recuperado la formación presencial. Más de seiscientas personas se forman cada año gracias a profesionales voluntarios y a la colaboración de instituciones locales.