Fundación Miguel Castillejo: Compromiso cultural y social

La presidenta de la fundación, Joaquina Castillejo, junto a otros representantes de la fundación, delante del busto de Miguel Castillejo, que da nombre a la entidad.

La presidenta de la fundación, Joaquina Castillejo, junto a otros representantes de la fundación, delante del busto de Miguel Castillejo, que da nombre a la entidad. / CÓRDOBA

Rafael Carlos Mendoza

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Joaquina Castillejo Gorráiz.
  • Año de fundación: 2005.
  • Principales áreas de trabajo: social y cultural.
  • Dirección: Plaza de las Doblas, 1, Córdoba.
  • Teléfono: 957 481 692.
  • Web: www.fundacionmiguelcastillejo.es

La Fundación Miguel Castillejo es una entidad sin ánimo de lucro que impulsa acciones sociales y culturales. Su misión es reforzar la integración y la igualdad de oportunidades, especialmente de mujeres migrantes, mediante proyectos propios y en colaboración con instituciones.

En su labor cultural organiza actividades gratuitas para acercar la cultura, desde conciertos a conferencias, presentaciones y actos. La Coral Miguel Castillejo, dirigida por Isabel López, participa en eventos destacados. Además, la fundación colabora con el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco en el ciclo Jóvenes Talentos y con el Colegio de Economistas para propuestas conjuntas que refuerzan la vida cultural de la ciudad.

Su vertiente social se desarrolla a través del Centro de Formación de la Mujer Inmigrante desde 2009. Ofrece cursos gratuitos sociosanitarios de auxiliar de geriatría, ayuda a domicilio, primeros auxilios, estimulación cognitiva y manipulación de alimentos. La mayoría se imparten ‘on line’, aunque en 2025 han recuperado la formación presencial. Más de seiscientas personas se forman cada año gracias a profesionales voluntarios y a la colaboración de instituciones locales.

