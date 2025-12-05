Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Miaoquehago: Ayudas para la diversidad infantil
Ficha técnica
- Presidenta: Mercedes Gordillo Núñez.
- Año de fundación: 2015.
- Principales áreas de trabajo: compartir información sobre tratamientos en las etapas infantiles, orientación a las familias en sus relaciones con las entidades públicas y privadas y sufragar gastos de terapias.
- Dirección: C/ Bailarina Anna Pavlova, 10, B1, 4C, Córdoba.
- Teléfono: 667 785 442.
- Web: www.fundacionmiaoquehago.org
La generación de fondos propios y la proporción de ayudas directas a familias con menores que acusan dificultades de desarrollo motivaron, en 2015, la constitución de la Fundación Miaoquehago, apelando a esa llamada de atención, entrañable, inocente e incompleta verbalizada por los niños.
La entidad procura reforzar los recursos disponibles para atender a menores con discapacidad cognitiva, física, auditiva o visual. En el conjunto de España, ha logrado distribuir contribuciones económicas por importe de 500.000 euros, procedentes de fondos privados, porque optan por renunciar a las subvenciones públicas. A través de convocatorias publicadas cada tres meses, se soportan gastos de logopedia, fisioterapia o terapias ocupacionales. El balance actual cuantifica en 336 las familias favorecidas, con una presencia superior al 50% en la provincia de Córdoba.
Otra vía explorada por esta asociación, que acumula reconocimientos locales, autonómicos y nacionales, son los convenios suscritos con entidades como Hospital Arruzafa o General Óptica.
Uno de los actos centrales reside en las galas anuales, culminando con una recaudación de 50.000 euros, asistiendo, de media, unas 700 personas.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero