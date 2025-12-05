Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Fundación Miaoquehago: Ayudas para la diversidad infantil

Bernardo Jordano, vicepresidente; Mercedes Gordillo, presidenta; y Olaya Matilla y Ángel Fernández -delegación de Oviedo-, en la gala del décimo aniversario.

Bernardo Jordano, vicepresidente; Mercedes Gordillo, presidenta; y Olaya Matilla y Ángel Fernández -delegación de Oviedo-, en la gala del décimo aniversario. / CÓRDOBA

Manuel González

Manuel González

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Mercedes Gordillo Núñez.
  • Año de fundación: 2015.
  • Principales áreas de trabajo: compartir información sobre tratamientos en las etapas infantiles, orientación a las familias en sus relaciones con las entidades públicas y privadas y sufragar gastos de terapias.
  • Dirección: C/ Bailarina Anna Pavlova, 10, B1, 4C, Córdoba.
  • Teléfono: 667 785 442.
  • Web: www.fundacionmiaoquehago.org

La generación de fondos propios y la proporción de ayudas directas a familias con menores que acusan dificultades de desarrollo motivaron, en 2015, la constitución de la Fundación Miaoquehago, apelando a esa llamada de atención, entrañable, inocente e incompleta verbalizada por los niños.

La entidad procura reforzar los recursos disponibles para atender a menores con discapacidad cognitiva, física, auditiva o visual. En el conjunto de España, ha logrado distribuir contribuciones económicas por importe de 500.000 euros, procedentes de fondos privados, porque optan por renunciar a las subvenciones públicas. A través de convocatorias publicadas cada tres meses, se soportan gastos de logopedia, fisioterapia o terapias ocupacionales. El balance actual cuantifica en 336 las familias favorecidas, con una presencia superior al 50% en la provincia de Córdoba.

Otra vía explorada por esta asociación, que acumula reconocimientos locales, autonómicos y nacionales, son los convenios suscritos con entidades como Hospital Arruzafa o General Óptica.

Uno de los actos centrales reside en las galas anuales, culminando con una recaudación de 50.000 euros, asistiendo, de media, unas 700 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Promi: Atención a la discapacidad intelectual

Rocío Parrado, delegada de Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Rocío Parrado, delegada de Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena

Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena

La discapacidad intelectual se abre paso en el empleo: el ejemplo del hospital Reina Sofía en Córdoba

Mariló Lozano, celadora cordobesa con discapacidad, anima a superar barreras y a luchar por los sueños

La cordobesa Rocío Elías, con plaza en el hospital Reina Sofía por el cupo de discapacidad: "No hay que cerrarse puertas"

Nueva cita con la moda flamenca más solidaria: Alcer Córdoba ya tiene fecha para su tradicional desfile

Fundación Prode: cuatro décadas dignificando vidas y construyendo autonomía e inclusión

Fundación Prode: cuatro décadas dignificando vidas y construyendo autonomía e inclusión
Tracking Pixel Contents