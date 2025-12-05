Fundación Miaoquehago: Ayudas para la diversidad infantil

Ficha técnica Presidenta : Mercedes Gordillo Núñez.

: Mercedes Gordillo Núñez. Año de fundación: 2015.

2015. Principales áreas de trabajo : compartir información sobre tratamientos en las etapas infantiles, orientación a las familias en sus relaciones con las entidades públicas y privadas y sufragar gastos de terapias.

: compartir información sobre tratamientos en las etapas infantiles, orientación a las familias en sus relaciones con las entidades públicas y privadas y sufragar gastos de terapias. Dirección : C/ Bailarina Anna Pavlova, 10, B1, 4C, Córdoba.

: C/ Bailarina Anna Pavlova, 10, B1, 4C, Córdoba. Teléfono : 667 785 442.

: 667 785 442. Web: www.fundacionmiaoquehago.org

La generación de fondos propios y la proporción de ayudas directas a familias con menores que acusan dificultades de desarrollo motivaron, en 2015, la constitución de la Fundación Miaoquehago, apelando a esa llamada de atención, entrañable, inocente e incompleta verbalizada por los niños.

La entidad procura reforzar los recursos disponibles para atender a menores con discapacidad cognitiva, física, auditiva o visual. En el conjunto de España, ha logrado distribuir contribuciones económicas por importe de 500.000 euros, procedentes de fondos privados, porque optan por renunciar a las subvenciones públicas. A través de convocatorias publicadas cada tres meses, se soportan gastos de logopedia, fisioterapia o terapias ocupacionales. El balance actual cuantifica en 336 las familias favorecidas, con una presencia superior al 50% en la provincia de Córdoba.

Otra vía explorada por esta asociación, que acumula reconocimientos locales, autonómicos y nacionales, son los convenios suscritos con entidades como Hospital Arruzafa o General Óptica.

Uno de los actos centrales reside en las galas anuales, culminando con una recaudación de 50.000 euros, asistiendo, de media, unas 700 personas.