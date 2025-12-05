Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Ficha técnica Presidenta : Auxiliadora López Magdaleno.

: Auxiliadora López Magdaleno. Año de fundación : 2012.

: 2012. Principales áreas de trabajo : Innovación social, empleabilidad, acción social, cooperación internacional.

: Innovación social, empleabilidad, acción social, cooperación internacional. Dirección : Avda. Gran Capitán, 23, Córdoba.

: Avda. Gran Capitán, 23, Córdoba. Teléfonos : 957 134 299 y 957 429 060.

: 957 134 299 y 957 429 060. Web: www.fundacionmagtel.es

La Fundación Magtel es la herramienta con la que el grupo empresarial Magtel canaliza su compromiso social. Nació en 2012 para dar coherencia a las acciones de responsabilidad social de la empresa y convertirlas en proyectos estables en torno a cuatro ejes centrales: la innovación social, la inserción sociolaboral, la acción social y la cooperación internacional. Su misión se ha mantenido clara desde el primer día: utilizar el conocimiento tecnológico y la experiencia del grupo para generar oportunidades, reducir desigualdades y reforzar la cohesión social.

En innovación social, la fundación desarrolla proyectos orientados a promover la autonomía personal, mejorar la accesibilidad y acercar la tecnología a colectivos vulnerables. Lo hace mediante iniciativas que incorporan soluciones digitales aplicadas a la inclusión, como proyectos de alfabetización digital y herramientas formativas adaptadas para personas con discapacidad, contribuyendo así a cerrar brechas tecnológicas que condicionan la participación plena en la sociedad actual.

En el ámbito de la inserción laboral, impulsa programas de capacitación técnica en sectores en crecimiento -como las energías renovables, las telecomunicaciones y la digitalización- a través de un modelo que combina formación especializada, prácticas profesionales y orientación individualizada para el empleo. Esta línea de trabajo ha permitido mejorar la empleabilidad de jóvenes, personas desempleadas y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

En cuanto a la acción social, la fundación materializa su compromiso con la comunidad mediante campañas de recogida de alimentos, participación en eventos solidarios y apoyo a entidades que trabajan con colectivos desfavorecidos. Las iniciativas de voluntariado corporativo son un pilar fundamental, movilizando a profesionales de Magtel en acciones que refuerzan la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el bienestar comunitario.

La cooperación internacional constituye otro gran eje de actuación. La fundación impulsa proyectos centrados en el empoderamiento de mujeres indígenas, la mejora de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento organizativo de comunidades vulnerables y la inclusión digital en Europa y América Latina. Esta dimensión internacional amplía el alcance de su impacto y refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la igualdad global.

En 2024, todo este trabajo tomó forma en 37 iniciativas, más de 480 entidades beneficiarias y 5.400 personas atendidas, con una dedicación del 46,6% a la empleabilidad, 29,9% a la innovación social, 12,5% a la acción social y 10,8% a la cooperación internacional. Una actividad que refleja una gestión transparente, equilibrada y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consolidando el papel de Fundación Magtel como agente de inclusión, innovación y progreso social.