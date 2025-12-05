Fundación Kutxabank: Más de 170.000 personas beneficiadas por sus programas sociales y culturales

Ficha técnica Presidente : Fernando López de Eguílaz.

: Fernando López de Eguílaz. Director : Leopoldo Izquierdo.

: Leopoldo Izquierdo. Año de fundación : 2025, tomando el relevo de la Fundación Cajasur, en funcionamiento desde 1992.

: 2025, tomando el relevo de la Fundación Cajasur, en funcionamiento desde 1992. Principales áreas de trabajo: cultura y patrimonio, acción social y proyectos innovadores.

cultura y patrimonio, acción social y proyectos innovadores. Dirección : Plaza de Don Gome, 2, Córdoba.

: Plaza de Don Gome, 2, Córdoba. Teléfono : 957 214 333.

: 957 214 333. Web: www.fundacionkutxabank.es

La entidad financiera Kutxabank marca una nueva etapa de compromiso con Andalucía y con Córdoba renovando su apoyo y contribución a su desarrollo social y cultural a través de la Fundación Kutxabank. La actividad social y cultural desarrollada anualmente por esta fundación de la entidad bancaria se concreta en el despliegue de un total de 130 programas, siendo más del 70% de ellos correspondientes a proyectos de acción social y el resto lo hacen al ámbito cultural.

Todas estas iniciativas y programas están realizados principalmente en colaboración con otras instituciones y, gracias a ellos, se ha logrado impactar en más de 170.000 andaluces y andaluzas a lo largo del pasado ejercicio 2024.

Fundación Kutxabank mantiene el Palacio de Viana como buque insignia de su compromiso con el patrimonio histórico cordobés y su apoyo a una gran diversidad de disciplinas culturales arraigadas en el territorio, que van desde representaciones teatrales y musicales a exposiciones florales y de pintura y otra serie de actividades destinadas a un público infantil. En 2024, el Palacio de Viana fue escenario de 90 actividades culturales y recibió un total de 205.200 visitas, más del 14% frente al anterior año.

Labor y programas

Los ámbitos de la cultura y el patrimonio definen a la Fundación Kutxabank. Principalmente, a través de las acciones que desarrollan el Palacio de Viana, uno de los iconos de la arquitectura cordobesa, donde se despliega una amplia oferta de conciertos, exposiciones, ciclos de flamenco, teatro y música y actividades educativas en torno al patrimonio histórico. También llevan a cabo iniciativas de acción social, apoyando proyectos de entidades sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión social.

En empleo y formación juvenil son protagonistas con programas de prácticas y orientación profesional para jóvenes, facilitando su inserción laboral en el sector cultural y empresarial. Además, realiza el programa ‘Finanzas para la Vida’, que tiene como objetivo mejorar las habilidades financieras básicas del alumnado de la ESO.

En lo relativo a las personas que atiende, la Fundación Kutxabank trabaja principalmente con colectivos en situación de vulnerabilidad en Córdoba y en el resto de Andalucía. Además, se involucra en el desarrollo del sector cultural, apoyando proyectos de instituciones públicas, empresas y profesionales del área.

Finalmente, ponen en valor, de entre toda su actividad, un proyecto destacado denominado ‘Líderes 2030’, que promueve la implicación de los estudiantes universitarios en la búsqueda de soluciones sostenibles a los desafíos sociales que plantean las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al Córdoba Social Lab.