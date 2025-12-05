Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Fray Albino: Refugio para personas sin hogar
Ficha técnica
- Director: José Luis Rodríguez.
- Año de fundación: 2001.
- Principales áreas de trabajo: acogida de personas sin hogar.
- Dirección: C/ Familia Annea, 1, Córdoba.
- Teléfono: 957438579.
- Correo: casadeacogida@caritascordoba.org
La Fundación Fray Albino, a través de la Casa de Acogida Madre del Redentor, ofrece refugio cada noche a personas en situación sin hogar en Córdoba, especialmente durante los periodos de frío, garantizando alojamiento y cubriendo sus necesidades básicas. Su labor se centra en una atención integral y personalizada, abordando aspectos de salud, empleo, afectividad y adicciones, promoviendo así los derechos humanos y la inclusión social.
El centro dispone de dos servicios complementarios: un centro de baja exigencia que ofrece atención de urgencia con alojamiento nocturno, cena, ducha y desayuno, así como espacios de escucha y acompañamiento (32 plazas); y una casa de acogida con alojamiento, alimentación completa, lavandería y atención educativa para 40 personas, con plazas de corta, media y larga estancia según las necesidades y el plan de recuperación de cada persona.
El enfoque integral del proyecto apuesta por la coordinación de recursos sociales y por un modelo de atención centrado en la persona, adaptándose a diversas realidades como salud mental, adicciones o falta de alojamiento. Cada año se atiende a 419 personas, con una ocupación media del 85%, priorizando procesos de recuperación duraderos.
