Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Francisco Martínez Benavides: El abordaje de necesidades cambiantes
Ficha técnica
- Presidente: José Miguel Bracero Carretero.
- Año de fundación: 1996.
- Principales áreas de trabajo: atención a personas vulnerables.
- Dirección: Avda. de Blas Infante, 6, Posadas.
- Teléfono: 957 631 031.
- Web: https://fundacionmartinezbenavides.org/
- Redes sociales: @fundacionfmb (Instagram).
La Fundación Francisco Martínez Benavides surgió por la persona que le da nombre, un habitante de Posadas que decidió constituirla con una parte de sus bienes tras su fallecimiento. Los objetivos de esta entidad privada, ayudar a los más necesitados de Posadas, se mantienen en la actualidad, solo que, en estos tiempos, ese concepto se ha vuelto más amplio y abarca más terreno que el exclusivamente económico. Su campo de actuación, por tanto, también se ha expandido hacia la lucha contra la discriminación de todo tipo, la justicia social o la preparación de las 70 familias a las que sirve para la autosuficiencia (orientación, formación, acceso al mercado laboral, etcétera). Todos estos retos se unen a la dotación de bienes de primera necesidad.
La fundación colabora con las familias que acuden a ellos con comida, ropa o pañales para los niños. También trabaja con el Ayuntamiento y con la caridad parroquial y realiza una aportación económica mensual que se emplea para comprar alimentos frescos. La entidad mantiene en vigor, desde 2014, un convenio con el IES de Posadas para la formación y difusión agrícola y forestal, utilizando una parcela propiedad de la organización. Con esta firma se contribuye a la formación y promoción en el campo agrícola.
