Fundación ETEA: Medio siglo de cooperación, investigación y transformación social

Ficha técnica Presidente : José María Guibert SJ.

: José María Guibert SJ. Año de fundación : 2002.

: 2002. Principales áreas de trabajo: investigación, formación de capacidades y fortalecimiento institucional en áreas temáticas (desarrollo rural sostenible, inclusión social, cooperación regional con Centroamérica, diseño y evaluación de políticas de desarrollo y cooperación internacional).

investigación, formación de capacidades y fortalecimiento institucional en áreas temáticas (desarrollo rural sostenible, inclusión social, cooperación regional con Centroamérica, diseño y evaluación de políticas de desarrollo y cooperación internacional). Dirección : C/ Escritor Castilla Aguayo, 4, Córdoba.

: C/ Escritor Castilla Aguayo, 4, Córdoba. Teléfono : 957 222 164.

: 957 222 164. Web: wwww.fundacionetea.org

La Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, con sede en Córdoba, se constituye como un referente en el ámbito de la cooperación al desarrollo, con un enfoque en la investigación y transferencia de conocimiento a los territorios y colectivos más vulnerables, especialmente en el ámbito rural. Durante más de medio siglo, fundación y universidad han llevado a cabo más de 400 proyectos y convenios en países de América Latina, el Magreb y el Sudeste Asiático, proyectos que han contribuido a la transformación de estructuras sociales, económicas y políticas, con presencia efectiva sobre el terreno.

Aunque la Fundación ETEA como entidad jurídica nació en 2002, su labor en cooperación internacional comenzó hace más de 50 años a través de la Escuela Superior de Técnica Empresarial Agrícola (ETEA), dirigida en aquel entonces por el jesuita Jaime Loring, quien impulsó desde el inicio la participación en proyectos de cooperación.

Esta institución ha sido pionera en la creación de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de las zonas en las que ha trabajado, desempeñando un papel destacado en procesos tan importantes como la integración regional centroamericana.

En línea con la misión de la Compañía de Jesús y con la vocación de transformar la realidad desde el rigor académico y la fe en la dignidad de todas las personas, la fundación se ha consolidado como una entidad de referencia en la investigación aplicada al desarrollo, junto a su característica más idiosincrásica: combinar reflexión académica, conocimiento de las realidades analizadas y la ejecución sobre el terreno de acciones y propuestas ligadas a la mejora de las condiciones de las sociedades. Es, por tanto, una institución volcada en la cooperación universitaria y la investigación multidisciplinar en desarrollo.

Por su carácter universitario, el fortalecimiento institucional representa un enfoque clave de la fundación, con el que ha acompañado a la cooperación española, la andaluza y a organismos internacionales, con proyectos en más de una veintena de países.

Toda la actividad realizada por la Fundación ETEA es posible gracias a la implicación de unos 80 miembros del personal investigador, técnico y administrativo de la Universidad Loyola. En Córdoba, la Fundación ETEA promueve la reflexión, el debate, la formación y la sensibilización en el ámbito del desarrollo, a través de la celebración de actividades y espacios académicos, tales como seminarios, webinarios, jornadas y otros eventos. Asimismo, la entidad impulsa la participación de estudiantes universitarios en proyectos de desarrollo a través de programas de prácticas y voluntariado. Actualmente, los proyectos de la fundación impactan positivamente en miles de personas de territorios vulnerables de América Latina, Europa y África.