Fundación EMET-Arco Iris: Un camino de acogida, inclusión y acompañamiento

Ficha técnica Presidente : Alfonso Fernández.

: Alfonso Fernández. Directora : Auxiliadora Fernández.

: Auxiliadora Fernández. Año de fundación : 1983.

: 1983. Principales áreas de trabajo: tratamiento de adicciones, tratamiento de menores, atención psicológica y migraciones.

tratamiento de adicciones, tratamiento de menores, atención psicológica y migraciones. Dirección : C/ Torre de San Nicolás, 6, Córdoba.

: C/ Torre de San Nicolás, 6, Córdoba. Teléfono : 957 476 847.

: 957 476 847. Web: https://fundacionemet.org

La asociación benéfico-social Arco Iris se creó en Córdoba en 1983 para ofrecer apoyo y tratamiento a los primeros heroinómanos andaluces. Ante la falta de recursos públicos y privados, la entidad nació con una vocación clara: acompañar a quienes más lo necesitaban desde la empatía y el compromiso social. Con el tiempo, aquel proyecto inicial creció y se consolidó. En 2005, la entidad se transformó en la Fundación Emet Arco Iris, ampliando su estructura y abriendo nuevas líneas de actuación centradas en la inclusión y la atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad.

De la exclusión a la esperanza

Uno de sus hitos llegó en 2014 con el nacimiento del Programa Nara, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones. Esta iniciativa pionera puso el foco en una doble realidad, la de mujeres atrapadas entre la dependencia y la violencia, ofreciendo un espacio seguro para comenzar de nuevo.

En 2018, la Fundación Emet amplió su horizonte con la creación del Centro Ödos, en Montilla. Este recurso acoge a mujeres subsaharianas embarazadas o acompañadas de menores, recién llegadas a las costas españolas. Un lugar de acogida que, en 2020, se incorporó al Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La historia de acogida continuó en 2022 con la apertura de Casa Julie, vivienda donada por la familia Polo Amo, concebida como segunda fase de integración para las familias procedentes de Ödos. En 2023, el centro pasó a formar parte del sistema de protección internacional, reafirmando la vocación solidaria y de justicia social de la Fundación Emet.

A lo largo de estas cuatro décadas, Emet Arco Iris ha impulsado numerosos proyectos: atención a personas drogodependientes procedentes de instituciones penitenciarias, viviendas de apoyo a la reinserción de mujeres, centros de desintoxicación, casas para enfermos de sida, viviendas de apoyo al tratamiento y programas de atención a menores con trastornos de conducta asociados a patología psiquiátrica.

Desde el inicio, la formación continua ha sido un pilar esencial, garantizando equipos preparados y programas adaptados a las nuevas realidades sociales. Junto a ello, el voluntariado es una pieza clave: personas que aportan cercanía, diversidad y una mirada humana que enriquece cada proceso de acompañamiento.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones. En 2024, recibió el Premio al Compromiso con la Agenda 2030 de Fundación Mutualidad, el premio Activistas por el Futuro en la categoría Brecha de Género y Discriminación Cero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distinción Benemérito Instituto, Guardia Civil de Córdoba y el premio Clara Campoamor.