Fundación Don Bosco: Todo por la infancia y la juventud

Representantes y profesionales de la Fundación Don Bosco en Córdoba, entidad que fue creada en 1998 y que está centrada en la infancia y juventud. / CÓRDOBA

Ficha técnica

Director en Córdoba: Antonio Ruiz Herrera.

Año de fundación: 1988.

Principales áreas de trabajo: infancia y juventud.

Dirección: C/ San Francisco de Sales, 1, Córdoba.

Teléfono: 957 475 267.

Web: https://fundaciondonbosco.es/

Redes sociales: @funddonbosco (Instagram, X y YouTube), Fundación Don Bosco (Facebook y LinkedIn) .

La Fundación Don Bosco pertenece a la inspectoría María Auxiliadora de los Salesianos y trabaja para el pleno desarrollo de niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de desigualdad social. Pero, además, atiende otras necesidades de familias y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sus objetivos principales son transformar la sociedad y paliar la desigualdad.

Esta fundación tiene ámbito de actuación en Extremadura, Canarias y Andalucía y se organiza en tres tipos de programas. Los programas de empleo ejecutan proyectos desde la orientación, formación o inserción laboral. Los programas residenciales son proyectos mediante los cuales los jóvenes viven con los trabajadores de la fundación. Y los programas socioeducativos están dirigidos a chicos y chicas que han dejado de estudiar o no han estudiado, con el objetivo de que puedan retomar la vía formativa.

Aparte de estos programas, la Fundación Don Bosco realiza su trabajo en zonas con necesidad de transformación social, en donde desarrolla proyectos comunitarios de fomento social. En Córdoba, la fundación lleva a cabo 31 proyectos diferentes dentro de sus programas. En la actualidad, atiende a unas 3.500 personas de la manera más integral posible.

