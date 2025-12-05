Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación Don Bosco: Todo por la infancia y la juventud
Ficha técnica
Director en Córdoba: Antonio Ruiz Herrera.
Año de fundación: 1988.
Principales áreas de trabajo: infancia y juventud.
Dirección: C/ San Francisco de Sales, 1, Córdoba.
Teléfono: 957 475 267.
Web: https://fundaciondonbosco.es/
Redes sociales: @funddonbosco (Instagram, X y YouTube), Fundación Don Bosco (Facebook y LinkedIn) .
La Fundación Don Bosco pertenece a la inspectoría María Auxiliadora de los Salesianos y trabaja para el pleno desarrollo de niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de desigualdad social. Pero, además, atiende otras necesidades de familias y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sus objetivos principales son transformar la sociedad y paliar la desigualdad.
Esta fundación tiene ámbito de actuación en Extremadura, Canarias y Andalucía y se organiza en tres tipos de programas. Los programas de empleo ejecutan proyectos desde la orientación, formación o inserción laboral. Los programas residenciales son proyectos mediante los cuales los jóvenes viven con los trabajadores de la fundación. Y los programas socioeducativos están dirigidos a chicos y chicas que han dejado de estudiar o no han estudiado, con el objetivo de que puedan retomar la vía formativa.
Aparte de estos programas, la Fundación Don Bosco realiza su trabajo en zonas con necesidad de transformación social, en donde desarrolla proyectos comunitarios de fomento social. En Córdoba, la fundación lleva a cabo 31 proyectos diferentes dentro de sus programas. En la actualidad, atiende a unas 3.500 personas de la manera más integral posible.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero