Fundación Cruz Blanca: Atención a personas vulnerables

Ficha técnica Director general: Miguel Alberto López Nacarino.

Miguel Alberto López Nacarino. Año de fundación: 2017.

2017. Principales áreas de trabajo: acción integral con personas en situación de vulnerabilidad desde distintas áreas -social, socioeducativa, sociosanitaria, laboral, psicológica y jurídica.

acción integral con personas en situación de vulnerabilidad desde distintas áreas -social, socioeducativa, sociosanitaria, laboral, psicológica y jurídica. Dirección: Avda. Virgen de Linares, 32 (acceso por Avda. Almogávares), Córdoba.

Avda. Virgen de Linares, 32 (acceso por Avda. Almogávares), Córdoba. Teléfono : 857 891 200.

: 857 891 200. Web: www.fundacioncruzblanca.org

La Fundación Cruz Blanca trabaja de manera integral con personas en situación de vulnerabilidad desde distintas áreas. Actualmente, atiende a unas 120 personas en el área social; 50 en la socioeducativa; 60 en la sociosanitaria y 70 en la laboral, así como 50 en la psicológica y 30 en la jurídica. En 2004, movidos por el deseo de mejorar los proyectos y programas, y en consecuencia la calidad de vida de las personas usuarias, decidieron constituir la Fundación Cruz Blanca con la finalidad de prestar apoyo a las casas familiares y a los programas de Cruz Blanca. Las casas familiares y la fundación son instrumentos para poder desarrollar el proyecto que inició el hermano Isidoro Lezcano: propiciar un espacio familiar para todas aquellas personas que viven en una situación de exclusión social, marginalidad y soledad.

Con ello, la entidad pretendía colaborar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, ofreciendo espacios en los que se promueva, defienda, cuide y celebre la vida, facilitando el desarrollo integral de aquellas personas más vulnerables, desde el pensamiento humanista cristiano, permitiendo la participación activa de todos los miembros de la sociedad, a través de acciones de intervención, formación y sensibilización social.

En Fundación Cruz Blanca los equipos están especializados en la atención a personas víctimas o posibles víctimas de trata o explotación. Dependiendo del territorio, realizan su trabajo en un nivel u otro.

En Córdoba, en donde la fundación empezó a tener actividad en 2017, cuentan con una sede social en la que se ubican las cuatro personas que tienen en plantilla: una trabajadora social, una educadora social, una psicóloga y una orientadora laboral. También disponen de una vivienda con equipo de auxiliares que acompañan mañana, tarde y noche todos los días del año.

Proyectos

Entre los proyectos más reseñables que desarrolla la Fundación Cruz Blanca cabe mencionar O’ Cambalache, para la atención a víctimas o posibles víctimas de trata o explotación sexual. Por su parte, en el ámbito de la orientación laboral cuentan con el proyecto Entabán, que también incluye mediación en el ámbito laboral. Con el proyecto Urgencia Social dan cobertura a necesidades básicas de la persona. Por otro lado, el programa PSH está dedicado a la atención a personas en situación de sinhogarismo, a través de unidades móviles, en centro social y atención integral en centros de acogida especializados.

Por otro lado, la Fundación Cruz Blanca dispone de recursos de acogida integral: plazas de acogida donde se trabaja de manera integral con personas en entornos de vulnerabilidad (trata, explotación sexual, explotación laboral, en situación de sinhogarismo o personas migrantes recién llegadas por costa).