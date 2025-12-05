Libro quién es quién en el tercer sector
Fundación CAMP Pozoblanco: Atención especializada y humana
- Directora-gerente: Carmen Laboreo Longas.
- Año de fundación: 1986.
- Principales áreas de trabajo: asistencia especializada e integral a quienes viven con una discapacidad física severa y a sus familias.
- Dirección: Carretera de Circunvalación, 21, Pozoblanco.
- Teléfono: 957 771 561.
- Correo electrónico: camf.pozoblanco@imserso.es
- Web: https://camfpozoblanco.imserso.es
El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMPF) de Pozoblanco presta asistencia especializada e integral a quienes viven con una discapacidad física severa y a sus familias, ofreciendo un apoyo que va más allá del cuidado cotidiano. Este centro responde a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios sociales, integrando un enfoque socio-sanitario que combina atención sanitaria, rehabilitación y acompañamiento emocional, adaptado a cada persona.
Con capacidad para 112 plazas residenciales y 25 plazas de día, el centro ofrece internado o atención diurna, garantizando que quienes no pueden ser atendidos en su entorno familiar reciban un cuidado completo. Su equipo multidisciplinar combina experiencia y sensibilidad para fomentar la conservación y potenciación de las capacidades de cada residente, promoviendo la autonomía personal y social, el autocuidado y el desarrollo de habilidades a través de actividades ocupacionales. En ese sentido, el centro también busca fortalecer las relaciones personales y sociales de los usuarios mediante actividades que favorezcan la integración y la participación comunitaria. Así, representa un espacio donde la atención especializada se une con la calidez humana de su personal.
