Libro quién es quién en el tercer sector

Fundación CAMP Pozoblanco: Atención especializada y humana

Carmen Laboreo, directora-gerente del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Pozoblanco, junto a dos usuarios del centro.

Carmen Laboreo, directora-gerente del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Pozoblanco, junto a dos usuarios del centro. / CÓRDOBA

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Córdoba

  • Directora-gerente: Carmen Laboreo Longas.
  • Año de fundación: 1986.
  • Principales áreas de trabajo: asistencia especializada e integral a quienes viven con una discapacidad física severa y a sus familias.
  • Dirección: Carretera de Circunvalación, 21, Pozoblanco.
  • Teléfono: 957 771 561.
  • Correo electrónico: camf.pozoblanco@imserso.es
  • Web: https://camfpozoblanco.imserso.es

El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMPF) de Pozoblanco presta asistencia especializada e integral a quienes viven con una discapacidad física severa y a sus familias, ofreciendo un apoyo que va más allá del cuidado cotidiano. Este centro responde a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios sociales, integrando un enfoque socio-sanitario que combina atención sanitaria, rehabilitación y acompañamiento emocional, adaptado a cada persona.

Con capacidad para 112 plazas residenciales y 25 plazas de día, el centro ofrece internado o atención diurna, garantizando que quienes no pueden ser atendidos en su entorno familiar reciban un cuidado completo. Su equipo multidisciplinar combina experiencia y sensibilidad para fomentar la conservación y potenciación de las capacidades de cada residente, promoviendo la autonomía personal y social, el autocuidado y el desarrollo de habilidades a través de actividades ocupacionales. En ese sentido, el centro también busca fortalecer las relaciones personales y sociales de los usuarios mediante actividades que favorezcan la integración y la participación comunitaria. Así, representa un espacio donde la atención especializada se une con la calidez humana de su personal.

TEMAS

