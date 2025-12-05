Fundación Caja Rural del Sur: tradición y futuro para impulsar el talento, la innovación y el desarrollo rural

Ficha técnica Presidente : José Luis García-Palacios Álvarez.

: José Luis García-Palacios Álvarez. Año de fundación : 2002.

: 2002. Principales áreas de trabajo: acción social (inclusión, formación, salud), cultura, desarrollo agrario y cooperativo regional.

acción social (inclusión, formación, salud), cultura, desarrollo agrario y cooperativo regional. Dirección : C/ Calle de la Radio, 1, Córdoba.

: C/ Calle de la Radio, 1, Córdoba. Teléfono : 957 767 442.

: 957 767 442. Web: www.fundacioncajaruraldelsur.com

Su compromiso con la educación superior se pone de manifiesto a través de los premios a los mejores expedientes de la Universidad de Córdoba, que cada año reconocen a estudiantes brillantes de diferentes titulaciones. Este apoyo refuerza la excelencia académica y favorece que el talento joven cordobés pueda desarrollar su carrera profesional sin barreras. A ello se suma la implicación de la fundación en los reconocidos Premios Ricardo López Crespo, donde se evalúan proyectos innovadores en tecnología, sostenibilidad, acción social, ciencia, patrimonio o emprendimiento. Muchos de estos proyectos nacen, se ejecutan o se aplican en la provincia.

Vínculo con el desarrollo económico

Su vínculo con el desarrollo económico y social es igual de visible. La fundación promueve iniciativas donde convergen innovación tecnológica y tradición agrícola, un sello identitario de la provincia de Córdoba. En coordinación con otras instituciones, se impulsan actividades ligadas al cooperativismo agrario, la capacitación profesional de jóvenes en zonas rurales, la puesta en valor del patrimonio agroalimentario y la digitalización del sector primario. Con ello, se contribuye a fortalecer el tejido productivo y a generar oportunidades de empleo allí donde más se necesitan.

También trabajan con colectivos vulnerables, promoviendo la participación social y la accesibilidad a actividades culturales y formativas. En varios municipios cordobeses se realizan encuentros, cursos y jornadas con asociaciones que atienden a personas en riesgo de exclusión o que trabajan por la igualdad real en sus comunidades. Esa conexión directa con el territorio es una de sus señas más reconocibles.

Su acción global en Córdoba se resume en una idea clara: unir tradición y futuro. La fundación opera como un puente entre la educación universitaria, el emprendimiento local, el desarrollo rural y la cultura, poniendo a la persona en el centro de sus actuaciones.

Con ello, se consolida como una entidad clave en el progreso comunitario de la provincia y en la construcción de una sociedad cordobesa más cohesionada, dinámica y solidaria.