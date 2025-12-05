Fundación La Caixa: Una red de apoyo para miles de familias cordobesas

Ficha técnica Presidente : Isidro Fainé Casas.

Año de fundación: 1904.

Principales áreas de trabajo: programas sociales: inclusión social, empleo para personas en riesgo de exclusión, pobreza infantil; cultura y ciencia; educación y becas; investigación y salud: proyectos de salud, innovación científica, apoyo a personas mayores.

Dirección : Avda. Diagonal, 621-629, Barcelona.

: Avda. Diagonal, 621-629, Barcelona. Web: www.fundacionlacaixa.org

La Fundación la Caixa mantiene en Córdoba una presencia sólida y reconocida, consolidada a través de una extensa red de proyectos sociales, culturales, educativos y de investigación que han convertido a la entidad en una de las principales impulsoras del bienestar comunitario en la provincia. Su estrategia se centra en apoyar a colectivos vulnerables, promover la educación inclusiva, acercar la cultura a todos los públicos y favorecer la empleabilidad, especialmente de quienes encuentran más barreras para acceder al mercado laboral. Los programas y ayudas que impulsa la fundación permiten que muchas organizaciones cordobesas puedan desarrollar sus iniciativas con continuidad y estabilidad.

El programa Incorpora es uno de los pilares de su acción en Córdoba. A través de entidades colaboradoras, se acompaña a personas en riesgo de exclusión para que logren un empleo digno, trabajando con empresas y servicios de orientación para facilitar contrataciones reales. De manera complementaria, CaixaProinfancia actúa allí donde las dificultades económicas de las familias afectan al desarrollo de los menores. El apoyo puede incluir refuerzo educativo, seguimiento psicosocial, alimentación, acceso a material escolar y actividades de ocio saludable. En una provincia con zonas donde la pobreza infantil sigue siendo un reto, este programa ha marcado diferencias visibles.

Programas a mayores

La fundación impulsa también iniciativas dirigidas a personas mayores, un grupo especialmente relevante en Córdoba por su peso demográfico. Sus proyectos fomentan la autonomía personal, el envejecimiento activo, el acompañamiento emocional y la prevención del aislamiento.

Del mismo modo, apoya a entidades que trabajan con mujeres, personas migrantes, familias sin recursos y colectivos afectados por enfermedades físicas o mentales, fortaleciendo la red de atención social. Una de sus líneas más reconocidas es la convocatoria de proyectos sociales, que selecciona propuestas de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del territorio para dotarlas de financiación y recursos. Gracias a ella, en Córdoba han podido desarrollarse proyectos de inclusión, salud comunitaria, accesibilidad, alfabetización digital, integración educativa y lucha contra la desigualdad. Este apoyo tiene la ventaja de adaptarse a las necesidades más próximas del territorio, reforzando lo que realmente necesita cada barrio o municipio.

En el ámbito cultural y educativo, la fundación despliega exposiciones itinerantes, talleres, conferencias divulgativas y acciones que acercan el conocimiento científico y el patrimonio artístico a toda la ciudadanía. Además, colabora con centros educativos, bibliotecas y universidades para impulsar programas.