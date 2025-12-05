Fundación Bangassou: 23 años de apoyo a los más vulnerables en África Central

Ficha técnica Presidente: Miguel Aguirre Muñoz. Año de fundación: 2002. Principales áreas de trabajo: desarrollo de la población de la diócesis de Bangassou. Dirección: Avda. de América, 19 (local), Córdoba. Teléfono: 957 471 457. Web: https://www.fundacionbangassou.org Redes sociales: @fundacionbangassou (Instagram), Fundación Bangassou (Facebook), @FBangassou (X).

La Fundación Bangassou lleva más de 23 años ayudando al desarrollo de la población de la Diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, el tercer país más pobre del mundo. Allí se encuentra desde hace unos 40 años como obispo el cordobés Juan José Aguirre. Esta diócesis, tan grande como la mitad de Andalucía, no tiene carreteras asfaltadas ni luz eléctrica.

El objetivo de la Fundación Bangassou son los más de 300.000 habitantes de esta diócesis y su «mano de obra» son los seminaristas que se encuentran estudiando allí. Son entre 15 y 20 personas que acuden a las misiones para ayudar en las diferentes tareas: cargar y descargar contenedores de 25.000 kg que vienen cargados de ayudas: placas solares, vehículos a motor, material sanitario, ropa, entre otras labores.

El trabajo de la Fundación Bangassou se desarrolla por los misioneros, pero desde Córdoba se posibilita la realización de los proyectos que cumplen con su misión. Estos proyectos se sustentan sobre tres pilares: educación (construcción de colegios o dotación de becas); sanidad (desarrollo de quirófanos o compra de material) y promoción social (infraestructuras). La fundación tiene un orfanato, Mamá Tóngolo, que acoge a 60 niños, y la casa de acogida La Casa de la Esperanza.