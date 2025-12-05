Fundación La Arruzafa: Dos décadas llevando salud visual donde más se necesita

Ficha técnica Presidente : Juan Manuel Laborda (también director médico del Hospital Arruzafa).

: Juan Manuel Laborda (también director médico del Hospital Arruzafa). Año de fundación: 2005.

2005. Principales áreas de trabajo: acción social oftalmológica, formación de profesionales, investigación en oftalmología.

acción social oftalmológica, formación de profesionales, investigación en oftalmología. Dirección : Avda. de la Arruzafa, 9, Córdoba.

: Avda. de la Arruzafa, 9, Córdoba. Teléfono : 957 290 574 (Fundación) y 957 401 040 (Hospital base).

: 957 290 574 (Fundación) y 957 401 040 (Hospital base). Web y redes sociales: www.fundacionarruzafa.com y @fundacionarruzafa (Instagram y Facebook).

La Fundación Arruzafa es una organización sin ánimo de lucro, promovida y gestionada por profesionales del Hospital Arruzafa, que nació hace 20 años con el propósito de ayudar a personas con necesidades visuales que no contaran con recursos suficientes y para promover la divulgación y formación médica en el ámbito de la oftalmología.

Ese propósito se ha canalizado en una actividad que, en la actualidad, ha destinado 2,6 millones de euros en ayudas a 40.000 pacientes entre España y África, donde ha desarrollado 47 expediciones médicas. Éste es, precisamente, uno de los rasgos identitarios de esta organización, que ha trasladado de manera periódica a más de medio millar de médicos en casi 500 misiones al continente africano. Se trata de equipos de profesionales sanitarios (oftalmólogos, anestesistas, optometristas, enfermería y auxiliares) que apoyan su misión como cooperantes. En la provincia de Córdoba y en el resto del país, esta fundación ha atendido a más de 3.000 pacientes gracias a los convenios que mantiene con casi treinta fundaciones y colectivos vinculados a la ayuda social. Un ejemplo, en Córdoba, son las campañas de desarrollo visual vinculadas a menores de edad, en zonas de desarrollo social y que se traducen en sus 16 campañas conocidas como ‘Mira por los niños’, coordinada por la Unidad de Oftalmopediatría del Hospital Arruzafa.

La Fundación Arruzafa ha construido una red de alianzas con oenegés, administraciones y empresas que sostiene una línea de trabajo constante: atender, operar, formar y prevenir, con el ojo puesto en las personas con más barreras para cuidar su visión.

La Fundación Arruzafa surge en Córdoba vinculada al hospital oftalmológico del mismo nombre para promover la salud visual, la formación médica y la investigación, sin importar condiciones económicas, sociales o geográficas.

Su labor se centra en la acción social, con revisiones oftalmológicas gratuitas para escolares, misiones médicas en África (Guinea Ecuatorial, Madagascar, Tanzania, Benín), entrega de gafas o cirugía para personas sin recursos.

También realizan formación, organizando el Forum Arruzafa y otras acciones de profesionales de la visión. Una actividad que en noviembre de 2025 ha completado su vigésimo sexta edición y ha logrado congregar a 10.000 especialistas, sumando todas sus ediciones, 572 en la que ha tenido lugar entre el 14 y el 15 de noviembre.

En el ámbito de la investigación trabajan el banco de ojos, ensayos clínicos, publicaciones científicas e innovación en tratamientos oftalmológicos. En cuanto a personas que atiende, 551 escolares han sido revisados en ‘Mira por los niños’ 2024-2025. En total, ha atendido a 4.200 escolares. También se intervienen centenares de pacientes en misiones, tanto en España (Córdoba, Andalucía) como en proyectos internacionales.